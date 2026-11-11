نشطاء المناخ يحتفلون بعيد ميلاد ميرتس الـ71 بكعكة احتجاجية بسبب تغيبه عن مؤتمر المناخ

نظم 11 ناشطا من نشطاء المناخ الألمان احتفالا رمزيا بعيد ميلاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، داخل مقر انعقاد محادثات الأمم المتحدة للمناخ في تركيا، عبر تقطيع كعكة عيد ميلاد، احتجاجا على قراره عدم المشاركة في المؤتمر وتفضيله البقاء في ألمانيا للاحتفال بعيد ميلاده الـ71 مع أسرته.

وقالت الناشطة لويزا نويباور، من حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، إن ميرتس خيّب آمال النشطاء والمجتمع الدولي بقراره التغيب عن محادثات المناخ، مضيفة أن عدم حضوره يمثل رسالة سلبية بشأن التعامل مع أزمة التغير المناخي.

وأكدت نويباور أن المستشار الألماني لن يكون بمنأى عن المساءلة بسبب قراره، قائلة إن اختياره تمثيل بلاده وتولي قيادتها يترتب عليه مسؤوليات وتبعات، حتى في يوم عيد ميلاده.

وجلس النشطاء حول طاولة زينوها بالبالونات، وقدموا كعكة قالوا إنها نسخة تركية من كعكة «الغابة السوداء» الألمانية الشهيرة، المصنوعة من الشوكولاتة والكرز.

وأوضحت نويباور أنهم يوجهون تهاني عيد الميلاد إلى ميرتس في العاصمة برلين، لكنهم لا يتمنون له سوى «عيد ميلاد سعيد من دون مستقبل سعيد»، في إشارة احتجاجية إلى ما وصفته بتراجع الاهتمام بمستقبل المناخ.

وأضافت الناشطة أن النشطاء يأملون في أن يتمكنوا هم أيضا من الاحتفال بعيد ميلادهم الحادي والسبعين في المستقبل، في ظل ظروف مناخية مستقرة على كوكب الأرض.