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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»

أرشيفية
أرشيفية

وصفت الأمريكية الفلسطينية عبير قواس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بأنه «انتصار للأمريكيين»، معتبرة أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُوجه إلى تحسين حياة المواطنين ودعم المجتمعات المحلية، بدلاً من إنفاقها على الحروب وتمويل الجيوش الأجنبية.

وفي تصريحات لشبكة CNN، أكدت قواس أن سكان نيويورك ومواطنين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يطالبون منذ سنوات بإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل، مشيرة إلى أن التحرك لوقف هذا التمويل يمثل مطلباً استمر لنحو ثلاث سنوات.

وقالت إن اتخاذ مثل هذه القرارات لا ينبغي أن يكون مدفوعاً باعتبارات مالية فقط، وإنما يجب أن يستند أيضاً إلى اعتبارات أخلاقية تتعلق بكيفية استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

%75 من الأصوات.. فلسطينية محجبة تصنع التاريخ في نيويورك

ولفتت عبير قواس الأنظار بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، بحصولها على نحو 75% من الأصوات، لتصبح أول امرأة فلسطينية أمريكية وأول امرأة ترتدي الحجاب تفوز بمقعد في مجلس شيوخ ولاية نيويورك، وفقاً للتقارير الإعلامية.

وعقب إعلان فوزها، احتفلت قواس بالإنجاز عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «لقد صنعنا التاريخ».

ترامب يعلن وقف 4 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل

وجاءت تصريحات قواس بعد إعلان ترامب، في 3 نوفمبر، أن الولايات المتحدة ستنهي تقديم مساعدات سنوية لإسرائيل تبلغ نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام، قائلاً إن واشنطن لن تستمر في تقديم الأموال لتل أبيب، وإن إسرائيل أصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى التوصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لإسرائيل إذا احتاجت إليها.

وأثار الإعلان مفاجأة داخل إسرائيل، إذ ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان» أنه فاجأ مسؤولين في وزارة الدفاع والقيادة العسكرية، خاصة أن اتفاق المساعدات الحالي ينص على تقديم نحو 3.8 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028.

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