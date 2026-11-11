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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر تمتلك أبطالًا قادرين على صناعة التاريخ

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
حسن رضوان

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تمتلك أبطالًا قادرين على صناعة التاريخ ورفع رايتها عاليًا في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الإنجاز التاريخي الذي حققه البطل المصري زين هشام بحصد 3 ميداليات ذهبية في أولمبياد الشباب "داكار 2026"، يمثل رسالة فخر وأمل، ودليلًا على ما يمتلكه الشباب المصري من مواهب استثنائية وإرادة قادرة على تحقيق الإنجازات وكتابة فصول جديدة من التميز الرياضي.

وتقدمت النائبة عبير عطا الله بخالص التهنئة إلى البطل زين هشام، معربة عن اعتزازها بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما أصبح أول سباح مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ أولمبياد الشباب، في سابقة تعكس حجم التطور والقدرات التي يمتلكها الأبطال المصريون.

إنجاز يحمل رسالة قوية بأن الشباب المصري

وقالت النائبة عبير عطا الله إن ما حققه زين هشام يتجاوز مجرد الفوز بثلاث ميداليات ذهبية، فهو إنجاز يحمل رسالة قوية بأن الشباب المصري قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التفوق، متى توافرت له فرص التدريب والتأهيل والدعم، مؤكدة أن هذه النماذج المشرفة تستحق الاحتفاء والتقدير وتسليط الضوء على قصص نجاحها.

وأضافت أن الإنجازات الرياضية الكبرى لا تتحقق من فراغ، وإنما تقف وراءها إرادة صلبة وعمل متواصل وتضحيات كبيرة، وهو ما جسده البطل زين هشام، الذي استطاع أن يحول طموحه إلى إنجاز تاريخي يبعث على الفخر والاعتزاز لدى المصريين، ويمنح الأجيال الجديدة نموذجًا ملهمًا للسعي نحو النجاح وعدم الاستسلام أمام التحديات.

أهمية مواصلة دعم المواهب الرياضية الشابة

وشددت النائبة عبير عطا الله على أهمية مواصلة دعم المواهب الرياضية الشابة، وتعزيز منظومة اكتشاف ورعاية الأبطال، وتوفير الإمكانات اللازمة أمامهم لتحقيق المزيد من البطولات، مؤكدة أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وأن ما يمتلكه أبناء الوطن من طاقات ومواهب يمثل ثروة حقيقية تستحق الرعاية والاهتمام.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تهنئتها قائلة: "كل الفخر بالبطل زين هشام، الذي رفع اسم مصر عاليًا وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية.

مجلس النواب المصريين بالخارج لجنة التعليم صناعة التاريخ

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