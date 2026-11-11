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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجمهوريون يحبطون محاولة عزل وزير الحرب في مجلس النواب الأمريكي

الجمهوريون يحبطون محاولة عزل وزير الحرب في مجلس النواب الأمريكي
الجمهوريون يحبطون محاولة عزل وزير الحرب في مجلس النواب الأمريكي
أ ش أ

نجح قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في إفشال محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، في بادرة تضامن مفاجئة من الحزب الجمهوري المنقسم بعد هزيمته في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وبعد أن أصدر البيت الأبيض اعتراضا رسميا على مساعي مساءلة هيجسيث أمام الكونجرس، تكللت جهود قادة الحزب الجمهوري بالنجاح، إذ تمكنوا من إقناع عدد كافٍ من الجمهوريين بالمشاركة في التصويت رغم تلك الخسائر الانتخابية الكبيرة، والتصويت لصالح إحالة مشروع قانون العزل إلى لجنة مختصة وسحبه من جدول أعمال المجلس، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وجاء التصويت في مجلس النواب بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة الاتهامات إلى لجنة مختصة، وهو إجراء يتيح للجمهوريين إبطاء العملية إلى أجل غير مسمى.

وكان النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي الذي قاد هذا المسعى، العضو الوحيد من حزبه الذي صوّت مع الديمقراطيين ضد هذه الإحالة.

وجنّبت هذه الخطوة الجمهوريين التصويت على عزل هيجسيث على خلفية ثماني تهم منفصلة؛ شملت انتهاك الدستور من خلال شن حروب في إيران وأماكن أخرى دون تفويض من الكونجرس، وتجاهل القوانين الرامية إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإساءة استخدام السلطة عبر الانتقام من أحد أعضاء مجلس الشيوخ بسبب تصريحات علنية أدلى بها.

مجلس النواب وزير الدفاع بيت هيجسيث الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي

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