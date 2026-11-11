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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس البرلمان يؤكد دعم مصر لوحدة ليبيا ويرفض مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب،  دعم مصر لسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعمها الكامل لمسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، مع ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأعرب عن دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ، جاء ذلك خلال مداخلته أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر».

وشدد على الرفض القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكد أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ورفض الاعتراف بإقليم أرض الصومال

وفي الشأن السوري، أكد هشام بدوي تطابق الرؤى بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل البلاد، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ مستقرة في القانون الدولي المطبقة على الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وشدد على أن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس به، مؤكدًا أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما جرى الحفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة لمصر والمصريين.

كما جدد موقف مصر الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، والرفض القاطع للاعتراف بإقليم أرض الصومال، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.

هشام بدوي يدعو إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وقبرص واليونان

وفي ختام مداخلته، دعا رئيس مجلس النواب إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلمانات الدول الثلاث، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذا المسار من شأنه تعزيز الثقة بين الدول، ودعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومساندة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وأشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب القوات الأجنبية والمرتزقة قبرص اليونان ومصر»

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