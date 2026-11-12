عيار 21 يتخطى الـ 6100 جنيه.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6150 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7029 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49200 جنيها.

سعر دولار الصاغة والبنوك اليوم الخميس

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.45 جنيه، مقابل 53.54 جنيه في البنوك.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الأونصة محليا نحو 217015 جنيهاً للبيع و215590 جنيه للشراء