وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز، سبل تعزيز التعاون المصري الأمريكي في تطوير أسواق رأس المال وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير أن تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والدولية يفتح آفاقا أوسع لتنويع مصادر التمويل والاستثمار للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للقطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والشفافية.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الدولة لتحديث البنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق رأس المال المصري، وتطوير منظومة التداول والإفصاح والرقابة والحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تشجيع المزيد من الشركات على القيد بالبورصة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أسواق المال المحلية والدولية في تمويل خطط التوسع والنمو.

من جانبه، استعرض بول أتكينز التجربة الأمريكية في تنظيم أسواق المال والرقابة على أنشطة التداول، مؤكدا استعداد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتبادل الخبرات وإتاحة المواد الفنية المتخصصة، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري ورفع كفاءته وتنافسيته.