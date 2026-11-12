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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع شقيقين بتهمة التعدي على سيدة وتهديدها بأسلحة بيضاء في المنوفية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع شقيقين، لاتهامهما بالتعدي على سيدة بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب اعتراضها على إيقاف أحدهما دراجته النارية أمام منزلها، بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

 

كواليس الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من شخصين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة وتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون، أفادت فيه بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها، بسبب اعتراضها على إيقاف أحدهما الدراجة النارية الخاصة به أمام منزلها.

وعقب إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهما وضبطهما، وتبين أنهما شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة المركز.

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن سلاحين أبيضين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث القبض على المتهمين

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