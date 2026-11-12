هل يجوز الصلاة بحقيبة الظَهر فى المسجد للاضطرار؟.. الأزهر للفتوى يجيب

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الصلاة داخل المسجد مع حمل حقيبة الظهر، خاصة في الحالات التي يضطر فيها المصلي إلى الاحتفاظ بحقيبته أثناء أداء الصلاة، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من الصلاة وهو يحملها، متى توافرت فيها شروط الطهارة ولم تعقه عن أداء أركان الصلاة بصورة صحيحة.

حكم الصلاة بحقيبة الظهر إضطراريا

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا حرج في أن يؤدي المسلم صلاته وهو يحمل حقيبة على ظهره، بشرط أن تكون طاهرة، وألا تحول دون أدائه الصلاة كما ينبغي، أو تمنعه من إتمام حركاتها وأركانها على الوجه الصحيح.

واستند المركز في توضيح الحكم إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فعندما يسجد يضعها، وعندما يقوم يحملها مرة أخرى.

وأوضح الحديث، الوارد في موطأ الإمام مالك، أن حمل شيء أثناء الصلاة لا يمنع من صحتها في ذاته، وهو ما يستدل به على جواز صلاة المسلم بحقيبة الظهر إذا كانت طاهرة ولا تؤثر في أدائه للصلاة.

وبناءً على ذلك، يجوز للمسلم الذي يضطر إلى دخول المسجد بحقيبة الظهر أن يصلي وهو يحملها، دون حرج، ما دام ملتزمًا بطهارتها وقادرًا على أداء الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة بصورة سليمة.