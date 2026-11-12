عمرو قورة يفتح النار على مطالب نجوم الفن: قرارات المنتجين توفر 1% فقط من ميزانية الدراما

أكد المنتج السينمائي عمرو قورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ستحدث تغييرات كبيرة في مستقبل صناعة الفن والدراما، مشيرًا إلى أن شكل النجومية والعمل السينمائي قد يشهد تحولًا جذريًا خلال الفترة المقبلة.

وهاجم المنتج السينمائي مطالب بعض الفنانين وما يرتبط بها من امتيازات وتكاليف تتحملها شركات الإنتاج، معتبرًا أن ما يحدث في هذا الملف يحتاج إلى مراجعة حقيقية، خاصة مع تصاعد أعباء الإنتاج الدرامي وضرورة ترشيد النفقات.

وأشار قورة إلى أن اجتماع 22 شركة إنتاج درامي لمناقشة ضبط تكاليف الأعمال الفنية خطوة جيدة، لكنه تساءل عن جدوى الاكتفاء بتقليص عدد المساعدين المصاحبين للفنانين، موضحًا أن هذا الإجراء لن يوفر سوى نحو 1% من إجمالي تكاليف الإنتاج.

وتساءل عن أسباب عدم التركيز على البنود الأكثر تأثيرًا في الميزانيات، وعلى رأسها أجور الفنانين والفنيين والكرو، إلى جانب تراخيص التصوير وغيرها من المصروفات التي تستنزف ميزانيات الأعمال الفنية.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات أكثر تأثيرًا لمعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق الفنانين وقدرة شركات الإنتاج على الاستمرار وتقديم أعمال درامية قادرة على المنافسة.