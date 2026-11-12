أشرف قاسم: التاريخ لن ينسى نتائج حسام حسن.. وتامر مصطفى إضافة لجهاز المنتخب

تحدث أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني، والأزمات التي واجهها عقب العودة من كأس العالم، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم ينجح في إدارة بعض المواقف التي حدثت داخل وخارج الملعب.

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وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": «الأزمات اللي وقع فيها حسام حسن بعد رجوعه من كأس العالم داخل وخارج الملعب لم ينجح في إدارتها، وخارج الملعب لن نتحدث عنها، لكن داخل الملعب تحدث عن بعض اللاعبين بشكل غير لائق، وده كان مرفوض من الجميع».

وأضاف: «أصبح هناك فراغ بين حسام حسن واللاعبين، لكن التاريخ عمره ما هينسى اللي عمله حسام حسن وجهازه مع المنتخب، وفي النهاية حسام حسن هو اللي تسبب في رحيله».

وأشاد نجم الزمالك السابق بفكرة انضمام تامر مصطفى إلى الجهاز الفني، مؤكدًا أن وجوده بجانب محمد عبدالكريم سيمثل إضافة للجهاز.

وأوضح: «تامر مصطفى شخص محترم جدًا، وفكرة إنه يكون في الجهاز الفني مع محمد عبدالكريم هتزيد من ثقل الجهاز، ومهم إن الجهاز الفني يكون بين أفراده ثقة، وأنا شايف إن تواجد تامر مصطفى إضافة قوية جدًا».

وعن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر، أكد أشرف قاسم أن القرار جاء لأسباب فنية، في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إمام عاشور لم ينضم للمنتخب بسبب الناحية الفنية، وهو بقاله 6 مباريات لم يشارك في المباريات».