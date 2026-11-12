استغلهم في التسول.. كواليس القبض على والد طفلين بالجيزة

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع عاطل، لاتهامه باستغلال نجليه، البالغين من العمر 9 و4 سنوات، في أعمال التسول واستجداء المارة بأحد شوارع منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

كواليس الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص وبرفقته طفلان بافتراش الطريق بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبرفقته نجلاه البالغان من العمر 9 و4 سنوات.

بمواجهة المتهم، أقر بقيامه باستغلال نجليه في أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق.