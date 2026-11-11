قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل
سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل: التعاون القضائي العربي ركيزة لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة

وزير العدل
وزير العدل
أ ش أ

أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أهمية التعاون القضائي العربي في سبيل التصدي للجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد، مشيرا إلى الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته اليوم، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب والمنعقدة بالجزائر.

واستعرض المستشار محمود الشريف، التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيرا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

وشدد وزير العدل على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها.

كما أكد موقف مصر الثابت والراسخ في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى يزيد التعاون القضائي رسوخا ويسهم في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها ترسيخا لسيادة القانون.

وجرى خلال هذه الدورة من مجلس وزراء العدل العرب، مناقشة عدد من القضايا والمشروعات التشريعية، وفي صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وشملت المناقشات بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. كما تدارس المجلس عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.

ك ف

وزير العدل التعاون القضائي العربي تصدي للجريمة المنظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

نيللي كريم

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

عيد العزاب العالمي

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد