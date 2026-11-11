الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة: معرض الكتاب يرسخ مكانته كمنصة عالمية للحوار الثقافي والمشاركة المصرية الأكبر

أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يواصل ترسيخ مكانته بوصفه منصة عالمية تجمع ثقافات العالم، وتعزز الحوار الفكري والتبادل المعرفي، مشيرا إلى أن مشاركة 126 دولة وأكثر من 3400 دار نشر في دورته الحالية تعكس المكانة الدولية التي حققها المعرض وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال العامري، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن المعرض يجسد رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في جعل الثقافة جسرا للتواصل بين شعوب العالم، موضحا أن التنوع الثقافي والفكري الذي تشهده فعالياته يعكس قوة الثقافة العربية وانفتاحها على مختلف الثقافات.

وأكد أن المشاركة المصرية تعد الأكبر بين المشاركات العربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتشهد حضورا متميزا لدور النشر والمؤسسات الثقافية المصرية، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات، ومكانة مصر التاريخية ودورها المحوري في صناعة النشر العربي.

وأشار إلى أن الحضور المصري يمثل إضافة مهمة للمعرض، في ظل ما تمتلكه دور النشر المصرية من رصيد كبير من الإصدارات المتنوعة والإنتاج الفكري والأدبي، وإسهاماتها المستمرة في إثراء حركة النشر والترجمة والتبادل الثقافي على المستويين العربي والدولي.

وأضاف أن الدورة الحالية تضم أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفكرية، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر والجهات العاملة في صناعة الكتاب، سواء بالحضور المباشر أو من خلال الوكالات، فضلا عن الأنشطة المهنية المصاحبة، وفي مقدمتها مؤتمر الناشرين.

وأوضح أن المعرض يحرص على تطوير برامجه سنويا، استنادا إلى استطلاعات الرأي واللقاءات مع الجمهور والناشرين والمشاركين، للتعرف على اهتمامات القراء وتطلعاتهم، مشيرا إلى أن اختيار موضوعات الورش والفعاليات يستند إلى نتائج هذه الاستطلاعات، بما يضمن تقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية.

ولفت إلى أن الاستبيانات التي تجرى خلال الدورات السابقة تسهم في تحديد الموضوعات التي تحظى باهتمام الجمهور، مشيرا إلى أن أدب الجريمة والتشويق والإثارة من الأنواع الأدبية التي تشهد إقبالا متزايدا في العالم العربي، وهو ما دفع إلى تخصيص برامج وورش عمل تتناول هذه المجالات.

وأكد أن المعرض لا يقتصر على الكتاب والقراءة بمفهومهما التقليدي، بل يحرص على دمج مختلف الفنون، ومنها المسرح والسينما والشعر والموسيقى، باعتبارها جميعا أشكالا من أشكال التعبير الثقافي، مشيرا إلى تنظيم ورشة مسرحية بمشاركة الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات الدورة الحالية.

وشدد العامري على أن نجاح المعرض يرتكز على العمل الجماعي والتطوير المستمر، موضحا أن زيادة أعداد الدول ودور النشر المشاركة تأتي نتيجة جهود متواصلة على مدار العام، تشمل الترويج للمؤتمرات والفعاليات المهنية، واستقطاب المزيد من الناشرين، وتطوير ورش العمل والجلسات الرئيسية.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للدورة الحالية تكشف عن ارتفاع معدلات الإقبال والمبيعات، موضحا أن متوسط إنفاق الزائر تجاوز 185 درهما، وفقا للبيانات الأولية، كما ارتفع عدد اجتماعات الأعمال والصفقات المهنية من نحو 3500 اجتماع في الدورة الماضية إلى 7966 اجتماعا خلال الدورة الحالية، بما يعكس النمو الذي يشهده البرنامج المهني المصاحب للمعرض.

وأضاف أن عدد دور النشر المسجلة للمشاركة في مؤتمر الناشرين ارتفع من نحو 1400 دار قبل انطلاق المؤتمر إلى أكثر من 1800 دار خلال أيام المعرض، مؤكدا أن استمرار مشاركة الناشرين والكتاب والمؤسسات الدولية رغم الظروف الجيوسياسية يعكس الثقة العالمية في المعرض ومكانته.

وفيما يتعلق بحركة الترجمة وتبادل حقوق النشر، أوضح العامري أن المعرض يضم أكثر من ألف طاولة متخصصة في بيع وشراء حقوق الكتب، ويعد الأكبر عالميا في هذا المجال، مشيرا إلى ترجمة أكثر من 1500 كتاب خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، بمعدل يقارب 100 كتاب سنويا، بما يسهم في نقل الأدب العربي إلى لغات العالم، وإتاحة الفرصة أمام الإصدارات الأجنبية للوصول إلى القارئ العربي.

وأكد أن الثقافة العربية لم تعد تقتصر على استقبال النتاج الفكري العالمي، بل أصبحت حاضرة في حركة التبادل الثقافي الدولي، مع تزايد الاهتمام العالمي بترجمة الأدب العربي والتعرف على إبداعاته.

وكشف العامري عن تطورات جديدة في مجال النشر العربي، تتمثل في توجه إحدى كبرى دور النشر العالمية لإصدار 150 عنوانا باللغة العربية خلال العام المقبل، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالمحتوى العربي.

وأشار إلى أن إطلاق منصة «أوديبل» للكتب الصوتية، التابعة لشركة أمازون، في أسواق الإمارات والسعودية والشرق الأوسط، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر الناشرين في الثاني من نوفمبر الجاري، يمثل خطوة مهمة لدعم انتشار الكتاب الصوتي وتوسيع فرص وصول المحتوى العربي إلى جمهور جديد.

وأضاف أن وجود شركات النشر العالمية في المنطقة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالطباعة والتوزيع، يفتح آفاقا جديدة أمام الكتاب والمبدعين العرب للوصول إلى الأسواق الدولية، لافتا إلى مشاركة الشارقة المرتقبة ضيف شرف في معرض كولومبيا الدولي للكتاب العام المقبل، بما يتيح التعريف بالثقافة العربية أمام ملايين الأشخاص من أصول عربية يعيشون في كولومبيا.

وفي سياق متصل، أشاد العامري بمشاركة سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الحالية، مؤكدا أن هذه المشاركة تجاوزت تقديم برنامج ثقافي تقليدي، لتشمل التعريف بالتراث والفنون والآداب والعلوم والسياحة العمانية، إلى جانب إتاحة فرص التواصل بين الناشرين العمانيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، وتعزيز فرص الترجمة المتبادلة.

وحول دور الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر، أكد العامري أن المعرض يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويحرص على توعية العاملين في القطاع والجمهور بكيفية التعامل مع التقنيات الجديدة والاستفادة منها، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا لا يمكن تجاهله، وأن المعرض سيواصل تنظيم الورش والبرامج التي تتناول هذه التقنيات وكل ما يستجد في عالم النشر.

ولفت إلى أن المعرض كان من أوائل الفعاليات الثقافية العربية التي اهتمت بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نظم ورشا متخصصة في هذا المجال منذ عام 2013، بالتزامن مع بدايات انتشار منصات مثل «فيسبوك» و«تويتر»، مؤكدا استمرار هذا النهج في مواكبة كل جديد لنشر الثقافة والوصول بها إلى مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بمؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، أوضح العامري أنه يمثل إحدى الفعاليات الرئيسية المصاحبة للمعرض، ويقام بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، ويعد البرنامج الوحيد للجمعية الذي ينظم خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى تنامي مكانته الدولية وحرص المنظمين على توسيع مشاركة المكتبات الإفريقية، ولا سيما المكتبات العامة، في دوراته المقبلة.

وأكد أن دعم المكتبات العامة يمثل أحد محاور المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، موضحا أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة للمكتبات والجهات الثقافية تبلغ 4.5 مليون درهم سنويا، وتخصص لشراء الإصدارات الجديدة وتوفيرها للمكتبات العامة والمؤسسات الثقافية في الإمارة.

واختتم العامري تصريحاته بالتأكيد على أن معرض الشارقة الدولي للكتاب لا يستهدف تحقيق النجاح على المستوى المحلي فحسب، بل يسعى إلى دعم صناعة النشر العربية والعالمية، وترسيخ مكانة الكتاب باعتباره جسرا للتواصل بين الثقافات، مشددا على أن نجاح المعرض يمثل إضافة للمشهد الثقافي العربي والدولي بأكمله.