قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان واستمرار تدمير المنازل في زوطر الشرقية

تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، مساء اليوم، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تدمير المنازل في بلدة زوطر الشرقية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر للاحتلال الاسرائيلى في أجواء الجنوب.

وفي قضاء صور، تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي انطلق من مرابض الجيش الاسرائيلى في تلال البياضة المحتلة جنوب صور، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على البلدة. وسجل تحليق للطائرات المسيّرة فوق صور ومحيطها.

وفي قضاء النبطية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، منطقة المشاع في بلدة ميفدون، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير الممنهج للمنازل في بلدة زوطر الشرقية، عبر النسف والتفجير والتجريف.

ورُصدت عدة جرافات إسرائيلية من نوع «جاكهامر» تعمل على جرف المنازل عند أطراف زوطر الشرقية لجهة زوطر الغربية، في إطار عمليات التدمير التي تشهدها البلدة.

وفي مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة الخيام باتجاه نبع إبل، كما استهدف قصف مدفعي بلدة بني حيان وأطراف وادي السلوقي، قبل أن تتعرض بلدتا كفرتبنيت وبني حيان مساءً لقصف بالقذائف الثقيلة.

كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة حداثا وأطراف بلدة برعشيت، وأغار على وادي الحجير على دفعتين، مستهدفاً المنطقة في اتجاه بني حيان.

وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض في أجواء الجنوب، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة فوق مدينة صور ومحيطها.