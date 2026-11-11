رئيس الوزراء الأسترالي: يجب أن يحقق مؤتمر COP31 نتائج عملية من خلال التعاون الدولي

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء ، ضرورة أن يسفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة "أنطاليا" التركية عن نتائج عملية وملموسة.

وقال ألبانيز- في كلمته أمام قمة القادة - إن العمل المشترك من شأنه أن يحدث فارقا حقيقيا وملموسا على مستوى العالم، مشددا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف ألبانيز - حسبما نقلت قناة "تي آر تي" التركية - "أن هناك أملا، والخبر الجيد هو أن تحقيق تقدم حقيقي وسريع أمر ممكن"، مشيرا إلى التقدم الذي تحقق في إطار اتفاق باريس للمناخ، باعتباره دليلا على قدرة العمل الدولي المشترك على إحداث تغيير ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وانطلقت فعاليات مؤتمر (COP31) يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتستضيف تركيا المؤتمر وتتولى رئاسته، فيما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، من خلال وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين.