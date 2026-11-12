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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

برواتب تصل 19.600 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 1350 وظيفة للمهندسين والفنيين

وظائف
وظائف
قسم الخدمات

​​في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، ودعم القطاع الإنتاجي والصناعي بالكفاءات اللازمة، أعلنت وزارة العمل عن توفير 1,350 فرصة عمل جديدة ضمن نشرة التوظيف الرسمية. 

وتستهدف الفرص الجديدة استيعاب طاقات الشباب من أصحاب المؤهلات المختلفة للعمل في كبرى المنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان (جنوب المدينة الصناعية).  

وظائف

​التخصصات المطلوبة والأعداد

و​تتنوع الفرص المعلنة لتشمل مجالات هندسية وفنية وإنتاجية تلبي احتياجات سوق العمل الحالي، موزعة على النحو التالي:  

  • ​مهندس كهرباء: 100 فرصة (مؤهل عالي).  
  • ​مهندس ميكانيكا: 50 فرصة (مؤهل عالي).  
  • ​مهندس ميكاترونيكس: 50 فرصة (مؤهل عالي).  
  • ​مراقب جودة: 200 فرصة (مؤهل عالي أو متوسط).  
  • ​مشغل إنتاج: 800 فرصة (مؤهل عالي أو متوسط).  
وظائف وزارة العمل والتضامن الاجتماعي 2026
  • ​عامل مخازن: 150 فرصة (مؤهل عالي أو متوسط).  

​الشروط والمزايا الوظيفية

و​حرصت الجهات المعنية على وضع شروط ميسرة لتشجيع الشباب على الالتحاق بهذه الوظائف، وجاءت أبرز الشروط والمزايا كالتالي:  

​المؤهلات الدراسية: متاحة للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة حسب طبيعة كل مهنة.  

​الفئة العمرية: تستهدف الشباب من سن 20 وحتى 45 سنة.  

المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد

​الرواتب المجزية: تتراوح الرواتب الشهرية بين 8,960 إلى 19,600 جنيه مصري، وتختلف قيمة الراتب بحسب التخصص الخبرة والمجال المطلوب.  

أرقام التواصل للتقديم والاستفسار

​لتسهيل إجراءات التقديم على الراغبين في شغل هذه الوظائف والاستفسار عن تفاصيل المقابلات ومواعيدها، خصصت الجهات المعنية أرقام التواصل التالية:  

​01070655502  

​01070655501  

المهندس كريم بدوى وزير البترول

و​تأتي هذه الخطوة استمراراً لسلسلة المبادرات الحكومية التي تهدف إلى خفض معدلات البطالة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقي، مما يمنح الشباب فرصة حقيقية لبناء مستقبل مهني مستقر داخل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر.

هيئة المساحة تعلن عن وظائف جديدة لمهندسين وفنيين بنظام التعاقد

وكانت أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن حاجتها للتعاقد الوظيفي بنظام الاستعانة للقيام بالأعمال المساحية بديوان عام الهيئة والمديريات التابعة لها، وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2026م الصادر عن مكتب رئيس مجلس الإدارة.

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في مصنع غزل المحلة

التخصصات والوظائف المطلوبة

ويتضمن الإعلان الحاجة إلى شغل عدد من الوظائف الفنية والهندسية على النحو التالي:

 أولاً: عدد (49) مهندساً في التخصصات الآتية:

9 مهندسين: تخصص حاسب آلي (للعمل بديوان عام الهيئة وشئون المساحة بالمناطق).  

 5 مهندسين: تخصص اتصالات وشبكات (للعمل بديوان عام الهيئة وشئون المساحة بالمناطق).   

35 مهندساً: تخصص مساحة أو ما يعادلها (للعمل بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية)

ثانياً: عدد (150) “فني خدمات مساحية”:   

وظائف وزارة العمل 2026

للعمل بديوان عام الهيئة ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات على مستوى الجمهورية

شروط التقدم للوظائف

وحدد الإعلان مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين:  

 أن يكون المتقدم من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، ولا يُقبل العمل بالمحافظات الأخرى.   

الحصول على بكالوريوس هندسة للمتقدمين لوظيفة "مهندس" كلٌّ فيما يخصه.   

الحصول على دبلوم معهد المساحة للمتقدمين لوظيفة "فني خدمات مساحية".   

وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل.. رابط التقديم والخطوات والأوراق المطلوبة

يُفضّل الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية.   

اجتياز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.   

خبرة لا تقل عن سنتين. 

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