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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هيئة المساحة تعلن عن وظائف جديدة لمهندسين وفنيين.. الشروط والأوراق المطلوبة

هيئة المساحة
هيئة المساحة
قسم الخدمات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن حاجتها للتعاقد الوظيفي بنظام الاستعانة للقيام بالأعمال المساحية بديوان عام الهيئة والمديريات التابعة لها، وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2026م الصادر عن مكتب رئيس مجلس الإدارة.

التخصصات والوظائف المطلوبة

ويتضمن الإعلان الحاجة إلى شغل عدد من الوظائف الفنية والهندسية على النحو التالي:

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أولاً: عدد (49) مهندساً في التخصصات الآتية:

9 مهندسين: تخصص حاسب آلي (للعمل بديوان عام الهيئة وشئون المساحة بالمناطق).  

 5 مهندسين: تخصص اتصالات وشبكات (للعمل بديوان عام الهيئة وشئون المساحة بالمناطق).   

35 مهندساً: تخصص مساحة أو ما يعادلها (للعمل بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية)

ثانياً: عدد (150) “فني خدمات مساحية”:   

للعمل بديوان عام الهيئة ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات على مستوى الجمهورية

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شروط التقدم للوظائف

وحدد الإعلان مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين:  

  • أن يكون المتقدم من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، ولا يُقبل العمل بالمحافظات الأخرى.   
  • الحصول على بكالوريوس هندسة للمتقدمين لوظيفة "مهندس" كلٌّ فيما يخصه.   
  • الحصول على دبلوم معهد المساحة للمتقدمين لوظيفة "فني خدمات مساحية".   
مشروعات هيئة المساحة
  • يُفضّل الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية.   
  • اجتياز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.   
  • خبرة لا تقل عن سنتين. 

المستندات والأوراق المطلوبة

يُشترط على الراغبين في التقدم تقديم الملف مستوفياً للمستندات التالية:   

  • طلب شغل الوظيفة.   
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).   
  • صحيفة حالة جنائية سارية وموجّهة للهيئة المصرية العامة للمساحة.   
  • صورة المؤهل الدراسي.   
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  • الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور فقط).  
  •  صورة كارنيه نقابة المهندسين (للمتقدمين لوظائف المهندسين).  
  • السيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها البيانات الشخصية، ورقم المحمول، والخبرات السابقة، والدورات والمهارات والوظائف السابقة إن وجدت. 

موعد وطريقة التقديم

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الطلبات يستمر لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان:   

المتقدمون لشغل وظائف المديريات (محافظات الجمهورية): 

رفع 250 طنًا من المخلفات وتراكمات الري والصرف والنظافة العامة بمركز ساحل سليم بأسيوط

تقديم طلب باسم المديرية التابعة للمحافظة خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.   

المتقدمون لوظائف المهندسين (حاسب آلي – اتصالات وشبكات) بديوان عام الهيئة: 

التقديم بديوان عام الهيئة برسم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالعنوان: 1 شارع عبد السلام عارف – الجيزة – أمام مديرية أمن الجيزة (سابقاً) – الدقي، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

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