الدخول من كوبري الليمون.. تفاصيل إجراءات دخول محطة مصر بسبب كوبري أكتوبر

في إطار جهود الدولة للارتقاء بآلية النقل والمواقف المحورية، وفي ظل البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية الهامة الخاصة بتطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بحركة دخول وخروج الركاب والمواطنين إلى ساحة محطة مصر بالقاهرة، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين ولضمان سيولة حركة السير بمحيط المحطة.

تفاصيل الإجراءات التنظيمية وموعد تطبيقها

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من غدا الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، وتتضمن الضوابط التالية:

منع دخول المركبات: حظر دخول جميع أنواع المركبات إلى ساحة المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية الهندسة.

مسارات المشاة: اقتصار دخول جمهور المواطنين عبر الأبواب المخصصة للمشاة بالجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون بميدان رمسيس، بالإضافة إلى الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي.

مترو الأنفاق: استمرار حركة دخول وخروج الجمهور من وإلى المحطة عبر محطة مترو الشهداء بصورة طبيعية ومستمرة، دون أن تتأثر بالأعمال الإنشائية في محيط ساحة المحطة.

تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وحرصاً من الهيئة على التيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المحطة أثناء تنفيذ المشروعات الإنشائية، تقرر تكثيف مرور السيارات الكهربائية والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم لنقلهم وتسهيل تحركهم عبر ساحة المحطة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات المؤقتة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وتجنب التكدس بمحيط المحطة، مهيبةً بالمسافرين والمترددين على المحطة التفهّم والالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لحركة الدخول والخروج، والابتعاد عن مناطق العمل الإنشائي بما يضمن انتظام حركة السفر وتسهيل رحلاتهم.

​«سكك حديد مصر» تعلن تشغيل قطارات إضافية واستثنائية لخدمة الركاب بين طنطا ومحافظات الدلتا

وكانت ​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة تشغيل خاصة تتضمن تسيير رحلات خصوصية واستثنائية إضافية، وتعديل مواعيد بعض القطارات؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا، واستيعاب كثافة الركاب خلال يومي الخميس والجمعة (الموافقين 22 و23 أكتوبر 2026).

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيل التنقل بين محافظات الوجه البحري ودعم خطوط الحركة خلال أيام الذروة.

​هذا وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمن، وتجنب التزاحم داخل المحطات والقطارات، مع أهمية التوجه إلى المحطات بوقت كافٍ قبل مواعيد السفر المقررة، متمنيةً لجميع الركاب رحلات آمنة ومميزة.