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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال: المهمة ضد إيران لم تنتهِ بعد.. ويحذر من تهديد حقيقي لإسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
فرناس حفظي

 أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المواجهة مع إيران لم تنتهِ بعد، محذراً من استمرار ما وصفه بالتهديد الإيراني، وداعياً إلى توحيد الصفوف والاستعداد للمهام المقبلة.

وقال كاتس، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية «قادش» على جبل هرتزل، إن إيران تسعى جاهدةً إلى امتلاك أسلحة نووية، إلى جانب أنشطة أخرى تشكل، بحسب وصفه، خطراً حقيقياً على إسرائيل.

وأضاف: «لا يمكننا قبول هذه التهديدات، واستعداداً للمهام الكبرى المقبلة، يجب أن نكون متحدين؛ فهذا وقت الوحدة والمسؤولية والتضامن المتبادل».

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن تنفيذ المهام المقبلة يتطلب حشد كامل قدرات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب صمود الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع الإسرائيلي.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتهديد الإيراني إيران أسلحة نووية الجيش الإسرائيلي

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