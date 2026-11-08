الصليب الأحمر الدولي بغزة: مئات الأسر النازحة في القطاع فقدت خيامها وممتلكاتها بسبب الأمطار

حذرت أماني الناعوق، المتحدثة الإعلامية للجنة الصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع دخول أول منخفض جوي خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن مئات الأسر النازحة تضررت جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، بعدما تعرضت خيامها وممتلكاتها لأضرار كبيرة، في ظل استمرار معاناة العائلات التي تعيش داخل خيام مهترئة منذ سنوات.

وقالت “الناعوق”، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، بشأن تداعيات المنخفض الجوي على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إن اليومين الماضيين شهدا معاناة مئات الأسر النازحة التي حاولت تجفيف أمتعتها وخيامها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكاتها بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات، مشيرة إلى أن مخيمات كاملة ومراكز إيواء تعرضت لأضرار كبيرة، وفقدت عائلات كثيرة مقتنياتها وخيامها التي تؤويها.

وأضافت المتحدثة الإعلامية للجنة الصليب الأحمر الدولي أن مئات الآلاف من الأسر النازحة ستواجه ظروفًا شديدة القسوة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار اعتمادها على الخيام المتهالكة، موضحة أن بعض العائلات قضت الليل في التفكير في كيفية تدبير مأوى بديل بعد فقدان خيامها التي كانت توفر لها الحماية.

وأشارت “الناعوق” إلى أن هذه الظروف تضع سكان غزة، خاصة الأسر النازحة، أمام قرارات بالغة الصعوبة، تتمثل في البقاء داخل خيام معرضة للضرر بفعل مياه الأمطار والفيضانات، أو الانتقال إلى مبانٍ متضررة قد تتعرض للانهيار نتيجة شدة الفيضانات، محذرة من التداعيات الإنسانية القاسية لاستمرار هذه الأوضاع مع دخول فصل الشتاء الرابع على التوالي.