عبد الحليم علي: العامل النفسي يؤثر على الزمالك أمام الأهلي.. ومعتمد جمال لم يكن موفقًا

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن التفوق الأهلاوي في مواجهات القمة خلال السنوات الأخيرة يؤثر على الحالة النفسية والمعنوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الذي يدخل المباراة منتشيًا بالانتصارات تكون معنوياته أفضل من منافسه.

الأهلي والزمالك

وقال عبد الحليم علي، خلال تصريحات تليفزيونية مع هاني حتحوت، إن مباريات الأهلي والزمالك تحتاج إلى استعداد خاص من اللاعبين والمدربين، موضحًا أن العامل النفسي يلعب دورًا مهمًا، وأن الطرفين مطالبان بمعرفة كيفية التعامل مع طبيعة مباريات القمة.

وعن خسارة معتمد جمال في مباراتين أمام الأهلي، رفض نجم الزمالك السابق وصفه بأنه لا يجيد إدارة مباريات القمة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بعدم التوفيق أحيانًا في اختيار التشكيل أو أسلوب اللعب، إلى جانب احتمالية عدم ظهور اللاعبين بمستواهم المعتاد، مشددًا على أن فوز الأهلي أو الزمالك في مباريات القمة يظل أمرًا طبيعيًا.