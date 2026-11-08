الرحيل سنة الحياة.. ماذا قال نجوم الكرة عن إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب؟

قرّر اتحاد الكرة توجيه الشكر لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتعيين علي ماهر بدلا منه في حركة تغييرات على مستوى الجهاز الفني لإعادة الهدوء والتركيز للفراعنة قبل المحافل القارية والدولية القادمة.

ولعب حسام حسن مع منتخب مصر 28 مباراة رسمية حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 9 وخسر مباراتين فقط .

وأسند اتحاد الكرة مهام تدريب منتخب مصر الوطني إلى علي ماهر المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا.

محمد هاني

وجّه محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة شكر إلى الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة حسام حسن، بعد انتهاء رحلته مع المنتخب الوطني، مُعربًا عن تقديره للمجهودات التي بذلها الجهاز خلال فترة توليه المسئولية.

منتخب مصر

وكتب محمد هاني عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق فيما هو قادم»، في رسالة حملت التقدير للجهاز الفني السابق بعد المرحلة التي قضاها مع المنتخب.

إمام عاشور

حرص إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة وداع مؤثرة للجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، بعد رحيلهما عن تدريب الفراعنة.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمع حسام حسن وإبراهيم حسن:"شكرًا ليكم"، في إشارة إلى امتنانه للفترة التي قضاها تحت قيادتهما.

وجاءت رسالة إمام عاشور بعد ساعات من إعلان رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر المسئولية الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى زيكو:

نشر مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز، صورة تجمعه بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: «شكراً ع كل حاجة».

رحيل حسام حسن

وأضافت رسالة زيكو لفتة تقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن، بعد انتهاء مهمتهما مع منتخب مصر، خاصة أن العميد منحه فرصة تمثيل الفراعنة والمشاركة في كأس العالم 2026.

أحمد حسن

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر يأتي في إطار طبيعة العمل التدريبي، مشددًا على ضرورة تقدير الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني، ودعم المدير الفني الجديد علي ماهر خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة المصري تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الوطني خلفًا لحسام حسن، بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد عُقد صباح اليوم.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته لبرنامجه "الكابتن"، المذاع عبر قناة "دي إم سي": "رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني المصري خلينا نقول إنها "سنة الحياة"، ونشكره على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر، وشوفنا مدربين كبار حققوا نتائج وغادروا ورجعوا تاني، وعلى رأسهم الأسطورة محمود الجوهري".

وأضاف: "كل الشكر للكابتن حسام حسن على الفترة التي قضاها مع المنتخب، هو اجتهد وعمل نجاحات وقدر يسعد الشعب المصري، وقدم هو وشقيقه إبراهيم حسن ذكريات وأشياء طيبة كتير جدًا، ويستحقوا كل الشكر والتقدير على ما قدموه".

وتابع: "الدنيا مش بتقف عند حد، وكل التوفيق للكابتن حسام حسن، والعمل العام كده، وكل مرحلة وليها رجالها، والموضوع انتهى بالنسبة لحسام حسن، وأصبح عندنا مدير فني جديد وهو الكابتن علي ماهر".

وأشاد نجم منتخب مصر السابق بإمكانات علي ماهر، قائلًا: "علي ماهر مدرب متميز والكل شهد له بالتميز، وعمل شغل كويس وحقق نجاحات طيبة، وهو مدرب هادي وواعد، وقلما نجد له تصريحات في وسائل الإعلام".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساندة المدير الفني الجديد، قائلًا: "زي ما حصل التفاف ودعم حول الكابتن حسام حسن، أتمنى يكون فيه دعم للكابتن علي ماهر كمدير فني واعد، وكل التوفيق ليه خلال الفترة القادمة".

مصطفى يونس

تحدث مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن قرار رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن توقيت إقالته من جانب اتحاد الكرة لم يكن مناسبًا.

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحاته عبر برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، إنه كان يتمنى أن يتقدم حسام حسن باستقالته من تدريب منتخب مصر بدلًا من صدور قرار بإقالته من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من أجل مساعدته على النجاح في مهمته الجديدة، خاصة مع اقتراب مواجهتي مالاوي.

وشدد يونس على ضرورة دعم الجهاز الفني الجديد ومنحه الفرصة للعمل في أجواء مستقرة، بما يساعد المنتخب الوطني على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

واختتم مصطفى يونس تصريحاته بالتأكيد على أهمية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون التركي، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل صفوف المنتخب الوطني، لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة.