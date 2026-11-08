محمد طارق أضا: حقبة حسام حسن هتفضل درس للجميع.. وعلي ماهر في انتظار المهمة القادمة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن تجربة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل درسًا للجميع، مشيرًا إلى أن تقييم المدربين لا يتوقف عند النتائج داخل الملعب فقط، لكنه يمتد إلى الأخلاق والانضباط وصورة المدير الفني للمنتخب الوطني.

رحيل حسام حسن

وكتب محمد طارق أضا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حقبة حسام حسن هتفضل درس للجميع، إن التقييم مش بس داخل الملعب، التقييم أخلاق، وانضباط، وصورة مدرب منتخب مصر».

واختتم أضا رسالته بتوجيه الشكر لحسام حسن على ما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب، معربًا عن تطلعه للفترة المقبلة تحت قيادة علي ماهر، قائلًا: «شكراً يا عميد على كل اللي قدمته.. وننتظر الأفضل في الفترة القادمة مع كابتن علي ماهر».