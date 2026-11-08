هاني حتحوت يودع حسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر: شكرًا للعميد

ودّع الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حسام حسن بعد انتهاء رحلته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن العميد نجح خلال فترة توليه المسؤولية منذ فبراير 2024 في قيادة الفراعنة للتأهل إلى أمم إفريقيا وبلوغ نصف النهائي، ثم التأهل إلى كأس العالم، رغم الأزمات التي صاحبت مشواره.

رحيل حسام حسن

وأشار حتحوت إلى أن رحيل حسام حسن جاء بعد شهر و6 أيام فقط من تجديد تعاقده حتى عام 2030، موضحًا أن اتحاد الكرة أصدر بيانًا دعا فيه إلى الاستقرار والهدوء والالتفاف حول المنتخب، قبل أن يعلن في بيان لاحق رحيل العميد وتولي علي ماهر المسؤولية الفنية.

ووجه حتحوت رسالة شكر لحسام حسن، مشيدًا بنجاحه في إعادة الحماس والالتفاف الجماهيري حول المنتخب، وبمجهوده وعطائه، كما أشار إلى أن حماسه الشديد كان سببًا في بعض المشكلات التي ساهمت في نهاية رحلته، متمنيًا له النجاح في تجاربه المقبلة، وعدم استبعاد عودته لقيادة الفراعنة يومًا ما في ظروف أكثر هدوءًا.