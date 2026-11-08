محمد عبد الجليل يكشف مفاجأة بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر

أثار محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، الجدل بتصريحاته حول أسباب انتهاء تجربة حسام حسن مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن رحلة خالد الدرندلي إلى جنوب السودان كانت العامل الأبرز وراء رحيل المدير الفني عن قيادة الفراعنة.

وأوضح عبد الجليل، خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن هذه الرحلة لعبت دورًا حاسمًا في تحديد مصير الجهاز الفني، معتبرًا أن حسام حسن يُعد المدرب الوحيد الذي انتهت تجربته مع المنتخب لأسباب لا تتعلق بالجوانب الفنية.



وأشار إلى أن رحيله لم يكن مرتبطًا بالنتائج أو المستوى الذي قدمه المنتخب داخل الملعب، وإنما جاء نتيجة عوامل وأحداث بعيدة عن الجوانب الفنية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قد أعلن تولي علي ماهر مهمة تدريب المنتخب الوطني بعد توجيه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفني خلال الساعات الماضية.