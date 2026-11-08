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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب رحيل حسام حسن عن منتخب مصر وتولي علي ماهر.. أسرار وكواليس

حسام حسن
حسام حسن
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي أمير نبيل أن قرار اتحاد الكرة بإنهاء تجربة حسام حسن في تدريب منتخب مصر جاء نتيجة مجموعة من الأزمات والخلافات التي شهدتها الفترة الماضية.

وأوضح أمير نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن العلاقة بين حسام حسن ومجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، لم تكن مثالية، وشهدت خلافات في وجهات النظر، بجانب الجدل الدائر حول علاقة الجهاز الفني بـ محمد صلاح.

وأضاف أن هذه العوامل، إلى جانب بعض الأمور التي أثرت على صورة الجهاز الفني خارج الملعب، ساهمت في اتخاذ قرار الرحيل، لافتا إلى أن اتحاد الكرة كان يبحث الجوانب القانونية المتعلقة بالشرط الجزائي في عقد حسام حسن.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن اختيار علي ماهر جاء لخبراته الكبيرة في الكرة المصرية ومعرفته باللاعبين، مشددا على أن التحدي الأكبر أمامه يتمثل في بناء شخصية وهوية للمنتخب خلال فترة قصيرة.

وشدد أمير نبيل على أن الهدف الرئيسي للمدير الفني الجديد هو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية والمنافسة على لقب البطولة، الذي تتطلع الجماهير المصرية لاستعادته منذ 16 سنة.


 

حسام حسن منتخب مصر علي ماهر اتحاد الكرة صدى البلد

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