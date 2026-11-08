مصطفى يونس: توقيت إقالة حسام حسن خاطئ.. وكنت أتمنى رحيله بالاستقالة

تحدث مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن قرار رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن توقيت إقالته من جانب اتحاد الكرة لم يكن مناسبًا.

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحاته عبر برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، إنه كان يتمنى أن يتقدم حسام حسن باستقالته من تدريب منتخب مصر بدلًا من صدور قرار بإقالته من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من أجل مساعدته على النجاح في مهمته الجديدة، خاصة مع اقتراب مواجهتي مالاوي.

وشدد يونس على ضرورة دعم الجهاز الفني الجديد ومنحه الفرصة للعمل في أجواء مستقرة، بما يساعد المنتخب الوطني على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

واختتم مصطفى يونس تصريحاته بالتأكيد على أهمية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون التركي، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل صفوف المنتخب الوطني، لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة.