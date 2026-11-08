بالصور.. وزير النقل يتفقد مترو الإسكندرية وترام الرمل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشروعات مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، ومحطتي الإسكندرية واستاد برج العرب ضمن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

واستهل الوزير جولته بتفقد المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية الممتدة من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم، وتضم 20 محطة، حيث تابع الأعمال الإنشائية بالمحطات وورش الصيانة بأبو قير وكفر عبده

وأكد وزير النقل خلال استقلاله عربة مخصصة للسير على السكة من المنتزه حتى غربال لمتابعة جاهزية القطاعات المنفذة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي الأخضر المستدام، ويستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وخفض الانبعاثات.

وأوضح أن المترو سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة، فضلًا عن التكامل مستقبلًا مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطتي الإسكندرية وبرج العرب، والخط الرابع للقطار السريع بمحطة أبو قير الجديدة.

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ محور تحيا مصر المروري أسفل مترو الإسكندرية في المسافة من محطة أبوقير وحتى محطة كفر عبده والذي سيساهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام وتحسين الربط بين المناطق ورفع مستوي الأمان والكفاءة لخدمة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.

وتضمنت الجولة تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بطول 13.2 كم، ويضم 24 محطة، حيث تابع الأعمال الجارية بالورش والمحطات وموقف توريد 30 وحدة ترام حديثة، مؤكدًا أن المشروع يحافظ على الهوية التاريخية للترام، ويرفع طاقته الاستيعابية من 4700 إلى 13800 راكب/ساعة/اتجاه، ويخفض زمن الرحلة من 60 إلى 31 دقيقة، وزمن التقاطر من 9 إلى 3 دقائق، بما يسهم في تحسين انتظام الخدمة وتقليل الازدحام.

وأشار الوزير إلى أن ترام الرمل سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية بمحطة سيدي جابر، ومع مترو الإسكندرية بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، بما يسهل انتقال المواطنين بين وسائل النقل المختلفة ويحقق التكامل بين مشروعات النقل الحضري بالمحافظة.

وفي ختام الجولة، تفقد الوزير محطتي الإسكندرية واستاد برج العرب ضمن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة – العلمين – مطروح"، حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات، مؤكدًا أهمية المشروع في ربط الإسكندرية بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية، وتحقيق التكامل مع مترو الإسكندرية مستقبلًا، وشبكة السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، بما يدعم حركة الركاب والبضائع والتنمية الشاملة.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال بكافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن تكامل هذه المشروعات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة النقل بالإسكندرية وتقديم خدمات حضارية وآمنة تليق بالمواطنين.