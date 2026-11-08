حملات رقابية على المخابز البلدية تسفر عن 38 محضرًا في الغربية

أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة بمحافظة الغربية عن تحرير 38 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت مراكز المحلة الكبرى وطنطا وسمنود، إلى جانب قريتي سبرباي ومحلة منوف، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز وإحكام الرقابة على إنتاج وتداول الخبز المدعم.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التي استهدفت قريتي سبرباي ومحلة منوف، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لنقص وزن الخبز بواقع 9 جرامات، إلى جانب 7 محاضر لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 10 محاضر، فيما لم تُرصد مخالفات تموينية بالمخابز الأخرى التي شملها المرور. كما أسفرت الحملات بمركز المحلة الكبرى عن 11 محضرًا، ومركز طنطا عن 8 محاضر، ومركز سمنود عن 9 محاضر، تنوعت بين نقص الوزن وعدم وجود لوحات تشغيل أو سجلات، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، فضلًا عن رصد مخبز مغلق.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.