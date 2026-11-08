الجيش الروسي يستهدف مواقع انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة في 141 منطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات استهدفت مستودعات ذخيرة ومنشآت للطاقة والبنية التحتية للنقل ومرافق لوجستية تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى تحقيق تقدم ميداني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطائرات العملياتية التكتيكية والطائرات الهجومية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للمجموعات العسكرية الروسية، استهدفت مستودعات للذخيرة ومنشآت للطاقة والبنية التحتية للنقل ومرافق لوجستية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الضربات طالت أيضا ورش إنتاج الطائرات دون طيار والأنظمة الروبوتية الأرضية ومواقع تخزينها، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية تكبدت، في نطاق مسؤولية مجموعة قوات «الجنوب»، خسائر تجاوزت 170 جنديا، إلى جانب تدمير 24 مركبة وعدد من قطع المدفعية.

كما أشارت إلى أن وحدات مجموعة قوات «الشرق» حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في مناطق متفرقة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، مؤكدة أن خسائر القوات الأوكرانية في هذا المحور تجاوزت 185 جنديا، فضلا عن تدمير مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية.

وتُعزى هذه المعلومات إلى بيان وزارة الدفاع الروسية، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الأرقام والخسائر المعلنة.