أجواء عائلية.. آية شعيب مذيعة أنا وهو وهي تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن والإعلام| صور

احتفلت الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، بحفل زفافها، وسط أجواء احتفالية مميزة، وبحضور أفراد أسرتها وأصدقائها وعدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من زملاء آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي»، من بينهم شريف نور الدين، وشريف بديع، وسارة سامي، ومنة مدني، إلى جانب الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة داليا شوقي، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير.

وحرصت الفنانة لبنى ونس، والدة العروس، على حضور حفل الزفاف ومشاركة ابنتها فرحتها، في أجواء عائلية جمعت أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين، احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي»

وتقدم الإعلامية آية شعيب برنامج «أنا وهو وهي» عبر شاشة قناة صدى البلد، بمشاركة عدد من الإعلاميين، حيث يتناول البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات الاجتماعية والفنية، إلى جانب مناقشة القضايا التي تهم الجمهور.