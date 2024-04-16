لبنى ونس عن ابنتها آية شعيب: كانت شقية ودلوقتي أصبحت مرشدة لينا

تحدثت الفنانة لبنى ونس عن ابنتها المذيعة أية شعيب مقدمة برنامج أنا وهي وهي على قناة صدى البلد، وكشفت العديد من الأسرار.

قالت الفنانة لبنى ونس في مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي من تقديم دينا رامز وأية شعيب وشريف نور الدين: «أية أصبحت شقية في المراهقة».

وتابعت: «أية بنتي كانت هادية جدًا قطة مغمضة مسكينة.. لا تبكي ولا تخاف وكنت أتركها بمفردها في المنزل وعمرها 8 سنوات بسبب ظروف شغلي».

واستكملت لبنى ونس حديثها عن ابنتها أية شعيب، قائلة: «أما كبرت أصبحت المرشد بالنسبة لي، وحريصة على الأخذ برأيها في كثير من الأمور لأن رأيها فارق جدًا».

ومن جانبها، قالت أية شعيب عن والدتها: «شخصية استثنائية على كافة المستويات، تعترف بأخطائها ولا تكابر وأقدر هذه الروح بها وتعرضت للكثير من التحديات والظروف والضغوطات لكنها قوية، وعلاقتنا صداقة وأشعر إني أنا والدتها».

