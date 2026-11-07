منى زكي تحتفل بتكريم أحمد حلمي: فخورة بيك يا حبيبي

احتفلت الفنانة منى زكي بالتكريم الجديد الذي حصل عليه زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد وضع تمثال له في أحد المتاحف العالمية، ليصبح أول ممثل عربي ينال هذا التكريم.

ونشرت منى زكي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة صور تجمعها بزوجها، وهنأته بهذه الخطوة معبرة عن فخرها به، وكتبت: «مبروك يا حبيبي، أول ممثل عربي يتعمله تمثال في متحف عالمي.. فخورة بيك».

أحمد حلمي يستعد لعرض فيلم «حدوتة»

على صعيد آخر، ينتظر أحمد حلمي عرض فيلمه الجديد «حدوتة»، الذي تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في مأزق بعدما يكتشف أنه نسي المكان الذي أخفى فيه شاهدًا مهمًا اختطفه.

ويلجأ بطل العمل إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، على أمل استعادة ذاكرته والتوصل إلى مكان الشاهد، في محاولة للخروج من الورطة التي وقع فيها.

أبطال فيلم «حدوتة»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، في ثاني تجاربه الإخراجية بعد فيلم «5 جولات».