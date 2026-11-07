قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفود عربية وأجنبية تزور مراكز الإصلاح والتأهيل.. مساعد وزير الداخلية يكشف التفاصيل
الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي إنقاذ غزة من كارثة إنسانية مع حلول الشتاء
الإنتاج الحربي: تطوير المنتجات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية
أحمد موسى: نحن داعمين لمنتخب بلدنا وحسام حسن خسر الناس ومحبيه بسبب اللي اتعمل خارج الرياضة
الخارجية تكشف شروط استعادة قوة تجمع الساحل والصحراء.. التمويل وانتظام الاجتماعات في المقدمة
الأرصاد: بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية
أحمد موسى: اتحاد الكرة يوجه الشكر لحسام حسن وجهازه.. وعلي ماهر مديرا فنيا للمنتخب
هل يتم تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية؟ .. محافظة القاهرة تصدر بيانا عاجلا
أبو العينين: عالمنا لا يحتاج مزيدا من الحروب.. بل لإرادة جادة لصناعة السلام
هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن
رسميا.. إقالة حسام حسن مدرب منتخب مصر وعلى ماهر خلفا له
القاهرة تكشف مفتاح إنقاذ تجمع الساحل والصحراء.. مساهمات الدول المالية شرط لتفعيل برامجه المتعثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى زكي تحتفل بتكريم أحمد حلمي: فخورة بيك يا حبيبي

منى زكي وأحمد حلمي
منى زكي وأحمد حلمي
تقى الجيزاوي

احتفلت الفنانة منى زكي بالتكريم الجديد الذي حصل عليه زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد وضع تمثال له في أحد المتاحف العالمية، ليصبح أول ممثل عربي ينال هذا التكريم.

ونشرت منى زكي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة صور تجمعها بزوجها، وهنأته بهذه الخطوة معبرة عن فخرها به، وكتبت: «مبروك يا حبيبي، أول ممثل عربي يتعمله تمثال في متحف عالمي.. فخورة بيك».

أحمد حلمي يستعد لعرض فيلم «حدوتة»

على صعيد آخر، ينتظر أحمد حلمي عرض فيلمه الجديد «حدوتة»، الذي تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في مأزق بعدما يكتشف أنه نسي المكان الذي أخفى فيه شاهدًا مهمًا اختطفه.

ويلجأ بطل العمل إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، على أمل استعادة ذاكرته والتوصل إلى مكان الشاهد، في محاولة للخروج من الورطة التي وقع فيها.

أبطال فيلم «حدوتة»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، في ثاني تجاربه الإخراجية بعد فيلم «5 جولات».

منى زكي أحمد حلمي فيلم «حدوتة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

أسعار الدواجن

رغم ارتفاع الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

هاني أبو ريدة وحسام حسن

سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص

ترشيحاتنا

حسام وصلاح

محمد صلاح والشناوي.. إبراهيم سعيد يكشف أخطاء حسام حسن التي أشعلت الأزمات داخل المنتخب

علي ماهر

علي ماهر مديرا فنيا.. إبراهيم فايق يكشف تشكيل جهاز منتخب مصر الجديد

حسام وياسمين

حاول إنقاذ المركب فغرقت.. ياسمين الخطيب تعلق على رحيل التوأم عن منتخب مصر

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد