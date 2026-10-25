فستان لافت.. منى زكي تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة منى زكي

وتألقت منى زكي، مرتديه فستان قصير باللون الكحلي، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها مع حزام على الخصر ليبرز جمالها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى زكي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة لتبرز جمالها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة منى زكى