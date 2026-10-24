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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

إطلالة ريهام عبد الغفور 

تألقت ريهام عبد الغفور، مرتديه فستان أنيق باللون الاسود والابيض، وجاء الفستان بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام عبد الغفور، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية، واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام عبد الغفور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع كاب كاجوال لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام عبد الغفور 

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ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
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