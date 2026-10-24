بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

الشعور بالتعب والإرهاق فور الاستيقاظ من النوم رغم الحصول على عدد ساعات كافٍ من الراحة من المشكلات التي تعاني منها بعض النساء، وقد يؤثر ذلك على التركيز والنشاط والقدرة على ممارسة المهام اليومية. وفي حين قد يكون السبب مرتبطًا بجودة النوم أو الإجهاد المتراكم، فإن استمرار التعب صباحًا قد يشير أحيانًا إلى مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟ 7 أسباب محتملة

وتتعدد أسباب الاستيقاظ مع الشعور بالتعب، بداية من اضطرابات النوم ونقص بعض العناصر الغذائية، وصولًا إلى اضطرابات الغدة الدرقية وبعض المشكلات الصحية التي تؤثر على مستوى الطاقة في الجسم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب التعب بعد الاستيقاظ من النوم

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

1. عدم الحصول على نوم عميق

قد تنامين لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات، ومع ذلك تستيقظين وأنت تشعرين بالإرهاق، لأن عدد ساعات النوم ليس العامل الوحيد الذي يحدد مدى الراحة.

فالتقلب المستمر أثناء النوم، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، أو التعرض للضوضاء والإضاءة، قد يؤثر على جودة النوم ويجعل الجسم أقل قدرة على استعادة نشاطه.

وللمساعدة على تحسين النوم، احرصي على تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة هادئة ومظلمة، وتقليل استخدام الهاتف قبل النوم.

2. الإصابة بفقر الدم

يعد فقر الدم، خاصة الناتج عن نقص الحديد، من الأسباب المحتملة للشعور بالتعب المستمر وضعف الطاقة، وقد يصاحبه صداع أو دوخة أو شحوب أو خفقان القلب وضيق التنفس عند بذل المجهود.

وتزداد احتمالات نقص الحديد لدى النساء اللاتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية، لكن لا يمكن تأكيد الإصابة اعتمادًا على الأعراض وحدها.

إذا استمر التعب دون تفسير واضح، فقد يوصي الطبيب بإجراء تحليل صورة دم كاملة وفحوصات مخزون الحديد وفقًا للحالة، مع تجنب تناول مكملات الحديد دون تقييم طبي.

3. اضطرابات الغدة الدرقية

قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى الشعور بالإرهاق حتى بعد النوم لفترة كافية، نتيجة تأثير انخفاض هرموناتها على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

ومن العلامات التي قد تصاحب هذه الحالة زيادة الحساسية للبرد، والإمساك، وجفاف الجلد، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن لدى بعض الأشخاص.

وعند استمرار هذه الأعراض، يمكن للطبيب طلب تحليل الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وربما فحوصات إضافية لتحديد السبب.

4. انقطاع التنفس أثناء النوم

قد يكون الاستيقاظ مرهقة رغم النوم لساعات طويلة علامة على اضطراب التنفس أثناء النوم، خاصة انقطاع النفس الانسدادي النومي، الذي يؤدي إلى تكرار توقف التنفس أو انخفاضه خلال الليل.

ومن العلامات التي تستدعي الانتباه الشخير المرتفع، والاستيقاظ مع الشعور بالاختناق، والصداع الصباحي، والنعاس الشديد خلال النهار.

وقد يحتاج تشخيص الحالة إلى تقييم متخصص في اضطرابات النوم، وأحيانًا إجراء دراسة للنوم لتحديد العلاج المناسب.

5. نقص بعض العناصر الغذائية

قد يرتبط التعب المستمر بنقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب12، أو نقص الحديد، كما قد يسهم نقص فيتامين د في الشعور بالإرهاق لدى بعض الأشخاص.

لكن التعب وحده لا يكفي لتحديد العنصر الناقص، كما أن تناول المكملات دون الحاجة إليها ليس حلًا مضمونًا.

لذلك، من الأفضل تقييم النظام الغذائي والأعراض المصاحبة، وإجراء التحاليل التي يحددها الطبيب بدلًا من تناول الفيتامينات عشوائيًا.

6. التوتر والضغط النفسي

قد يؤثر الضغط النفسي والقلق المستمر على جودة النوم، حتى عندما لا تلاحظين الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

فقد يظل العقل في حالة من النشاط والتفكير، ما يجعل النوم أقل راحة ويؤدي إلى صعوبة التركيز والشعور بالإرهاق في الصباح.

ويمكن أن تساعد ممارسة تمارين الاسترخاء، وتقليل المنبهات في المساء، وتخصيص وقت للراحة على تحسين جودة النوم، مع طلب المساعدة المتخصصة إذا استمر القلق أو أثر على الحياة اليومية.

7. ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر واضطرابات صحية أخرى

قد يكون التعب الصباحي المستمر أحد الأعراض المصاحبة لاضطرابات مستوى السكر في الدم، خاصة إذا صاحبه عطش شديد أو كثرة التبول أو تغير غير مبرر في الوزن.

كما يمكن أن يرتبط الإرهاق ببعض الأمراض المزمنة أو الآثار الجانبية للأدوية، لذلك يجب تقييم الحالة وفقًا للأعراض والتاريخ الصحي.

ولا يعني الاستيقاظ متعبة بالضرورة وجود مرض خطير، لكن تكرار المشكلة يستحق البحث عن السبب بدلًا من الاعتماد على القهوة أو المنبهات للتغلب عليها.

كيف تتخلصين من التعب بعد الاستيقاظ؟

هناك بعض العادات التي قد تساعد على تحسين النشاط الصباحي، ومنها:

الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

الحصول على عدد ساعات نوم مناسب، غالبًا من 7 إلى 9 ساعات للبالغين.

التعرض لضوء النهار صباحًا وممارسة الحركة بانتظام.

تناول وجبات متوازنة تحتوي على مصادر البروتين والخضراوات والفواكه.

تقليل الكافيين في الساعات المتأخرة من اليوم.

تجنب تناول الأدوية المنومة أو المكملات دون استشارة الطبيب.

متى تحتاجين إلى استشارة الطبيب؟

إذا استمر التعب رغم النوم الكافي وتحسين العادات اليومية، أو بدأ يؤثر على قدرتك على العمل والتركيز، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات المناسبة.

أما إذا صاحب الإرهاق ضيق تنفس شديد أو ألم بالصدر أو إغماء، فيجب طلب الرعاية الطبية العاجلة.