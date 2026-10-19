بتصحى من النوم عشان تدخل الحمام؟.. تعرف على أسباب التبول الليلي وطرق التعامل معه

يواجه بعض الأشخاص مشكلة الاستيقاظ أكثر من مرة خلال الليل للتبول، وهو ما قد يحرمهم من النوم المتواصل ويؤثر في نشاطهم وتركيزهم خلال اليوم التالي، وبينما قد ترتبط هذه المشكلة بالإكثار من شرب السوائل قبل النوم، فإن تكرارها قد يشير أحيانًا إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى التشخيص والعلاج

وبحسب موقع «هيلث» (Health)، هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التبول خلال الليل، من بينها عادات يومية وحالات صحية تؤثر في عمل المثانة أو كمية البول التي ينتجها الجسم

ما أسباب الاستيقاظ المتكرر للتبول ليلًا؟

1- تناول السوائل في وقت متأخر

قد يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم مباشرة إلى زيادة الحاجة إلى التبول خلال الليل، خاصة إذا تناول الشخص معظم احتياجاته من السوائل في المساء بدلًا من توزيعها على مدار اليوم

2- شرب القهوة والشاي مساءً

يحتوي الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة على الكافيين، الذي قد يزيد إدرار البول لدى بعض الأشخاص، فضلًا عن تأثيره المنبه الذي قد يجعل النوم أقل استقرارًا ويزيد فرص الاستيقاظ خلال الليل

3- ارتفاع سكر الدم

قد تكون كثرة التبول أثناء الليل إحدى العلامات المصاحبة لارتفاع مستوى السكر في الدم، إذ يتخلص الجسم من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، وقد يصاحب ذلك شعور متكرر بالعطش وإرهاق غير معتاد

وفي حال تكرار هذه الأعراض أو ظهورها مع فقدان الوزن دون سبب واضح، يُفضل مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مستوى السكر في الدم

4- التهابات المسالك البولية

تؤدي التهابات المسالك البولية إلى زيادة الإحساس بالحاجة إلى التبول، حتى مع خروج كميات قليلة من البول في كل مرة، وقد يشعر المصاب بحرقان أثناء التبول أو ألم أسفل البطن، وأحيانًا يلاحظ تغيرًا في لون البول أو رائحته

وإذا صاحب هذه الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم في الظهر أو الجانب، فمن الضروري الحصول على تقييم طبي سريع لاحتمال امتداد العدوى إلى الكلى

5- نشاط المثانة الزائد

يعاني المصابون بفرط نشاط المثانة من رغبة مفاجئة وملحة في التبول، وقد تتكرر هذه الرغبة خلال النهار والليل، حتى دون امتلاء المثانة بالكامل، ما يؤثر في انتظام النوم والأنشطة اليومية

ويتطلب تشخيص هذه الحالة تقييم الأعراض واستبعاد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة التبول

6- تضخم البروستاتا

قد يكون تضخم البروستاتا الحميد أحد أسباب كثرة التبول الليلي لدى الرجال، إذ يمكن أن يعيق تدفق البول ويحول دون تفريغ المثانة بصورة كاملة، ما يدفع إلى تكرار دخول الحمام

وقد تظهر أعراض أخرى، مثل ضعف اندفاع البول أو تقطعه، وصعوبة بدء التبول، والشعور ببقاء كمية من البول داخل المثانة بعد الانتهاء

7- انقطاع التنفس أثناء النوم

يمكن أن يرتبط التبول الليلي بانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة يتكرر فيها توقف التنفس لفترات قصيرة خلال الليل، ما يؤدي إلى اضطراب النوم وقد يؤثر في إنتاج البول

ومن العلامات التي قد تصاحب هذه الحالة الشخير الشديد، والاستيقاظ مع الشعور بالاختناق، والنعاس خلال النهار، والصداع عند الاستيقاظ من النوم

8- الأدوية وأمراض القلب والكلى

قد تتسبب بعض الأدوية، خاصة مدرات البول المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، في زيادة إنتاج البول، وقد يكون توقيت تناولها أحد العوامل المؤثرة في عدد مرات الاستيقاظ ليلًا

كما يمكن أن ترتبط المشكلة ببعض أمراض الكلى أو القلب، أو بتورم الساقين نتيجة تجمع السوائل، إذ قد تعود السوائل المتراكمة في الأنسجة إلى الدورة الدموية عند الاستلقاء، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول خلال الليل

نصائح تساعد على تقليل التبول أثناء الليل

يمكن لبعض التعديلات اليومية أن تحد من المشكلة إذا كانت مرتبطة بالعادات اليومية، ومن أهمها:

توزيع شرب الماء على مدار اليوم، وتجنب تناول كميات كبيرة قبل النوم مع الحفاظ على احتياجات الجسم من السوائل

تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين خلال ساعات المساء

دخول الحمام قبل الذهاب إلى الفراش

استشارة الطبيب بشأن تورم الساقين، وإمكانية رفعهما لفترة قصيرة في المساء إذا كانت هذه الخطوة مناسبة للحالة

مراجعة مواعيد تناول مدرات البول مع الطبيب عند الحاجة، دون تعديل الجرعة أو إيقاف الدواء من تلقاء النفس

تدوين عدد مرات التبول ليلًا وكمية السوائل المتناولة وأي أعراض أخرى، للمساعدة في تحديد العوامل المرتبطة بالمشكلة

متى يصبح التبول الليلي مدعاة للقلق؟

تستدعي كثرة التبول أثناء الليل مراجعة الطبيب إذا استمرت أو تكررت وأثرت في جودة النوم، أو إذا ارتبطت بالعطش الشديد أو كثرة التبول نهارًا أو ضعف تدفق البول، فقد يحتاج الأمر إلى فحوصات لتحديد السبب

كما ينبغي طلب التقييم الطبي سريعًا عند اجتماع الحرقان أثناء التبول مع الحمى أو ألم الظهر أو الجانب، بينما تُعد عدم القدرة على التبول، خاصة مع ألم أو انتفاخ أسفل البطن، حالة تستدعي رعاية طبية عاجلة

ويعتمد التعامل الصحيح مع التبول الليلي على معرفة السبب وراءه، إذ قد تكون التغييرات البسيطة في نمط الحياة كافية في بعض الحالات، بينما تحتاج الحالات المرتبطة بمشكلات صحية أو آثار جانبية للأدوية إلى تقييم وعلاج مناسبين