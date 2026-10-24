ممل خالص.. ناقد موضة يعلق على فستان دينا الشربيني بختام مهرجان الجونة

حرصت الفنانة دينا الشربيني على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة بإطلالة أنيقة.



حيث ظهرت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي جمع بين القماش الستان و القماش المطرز الذي زاد من أناقته.

تزينت دينا الشربيني بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



تعليق ناقد موضة على فستان دينا الشربيني



علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على فستان دينا الشربيني قائلا:" بصراحة الفستان ممل خالص خالص خالص صحيح فيه شوية من الشياكة بس ممل خالص."

تابع:"يعني مرة وحدة حبيت اشوف الاطلالة وما ارجع اشوف عليها مرتين، ياريت لو التنسيق كان مميز على الاقل وتحديداً المجوهرات."