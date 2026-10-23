كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنثوي جذاب، عكس ذوقها في اختيار الأزياء الراقية، لتكون من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت كارولين عزمي بفستان أسود طويل يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، وجاء التصميم بقصة مكشوفة الكتفين، مع جزء علوي محدد للقوام، تزينه تفاصيل وخطوط عرضية متداخلة أضفت على الفستان ملمسًا مميزًا ولمسة من الفخامة.

واعتمد الفستان على قصة ضيقة تبرز القوام، قبل أن يتسع تدريجيًا عند الجزء السفلي، ليكتمل التصميم بذيل طويل من القماش الأسود المنسدل، مع تفاصيل من الكشكشة والثنيات عند منطقة أسفل الركبة، ما منح الإطلالة طابعًا دراميًا يتناسب مع أجواء السجادة الحمراء.

جاء اللون الأسود ليعزز من فخامة التصميم، خاصة مع التفاصيل التي جمعت بين بساطة اللون وجرأة القصة، في اختيار يعكس حضورًا أنيقًا بعيدًا عن المبالغة في الألوان والتفاصيل.

كارولين عزمي

كارولين عزمي تختار تسريحة شعر أنيقة ومكياجًا ناعمًا

وفيما يتعلق بتفاصيل الجمال، اعتمدت كارولين عزمي تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع فرق من المنتصف، ما أبرز ملامح وجهها ومنحها مظهرًا مرتبًا وأنيقًا يتماشى مع تصميم الفستان.

ونسقت إطلالتها مع مكياج يبرز جمال عينيها وملامح وجهها، مع تحديد ناعم للعينين وألوان متناسقة مع بشرتها، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة عززت من جمال الإطلالة دون أن تطغى على تفاصيل الفستان.

ولإكمال اللمسة النهائية، اختارت كارولين عزمي عقدًا لامعًا يلتف حول الرقبة، أضاف بريقًا إلى الإطلالة السوداء، وحقق توازنًا بين بساطة التصميم وفخامة الإكسسوارات.

كارولين عزمي

إطلالة كارولين عزمي تجمع بين الكلاسيكية والأنوثة

نجحت إطلالة كارولين عزمي في الجمع بين الطابع الكلاسيكي الذي يمنحه اللون الأسود، والتفاصيل العصرية التي ظهرت في قصة الفستان وتصميمه، خاصة الجزء السفلي المنسدل والذيل الطويل الذي أضفى على مظهرها مزيدًا من الفخامة.

وساهم تنسيق تسريحة الشعر والإكسسوارات والمكياج في إبراز جمال التصميم، لتظهر بإطلالة متكاملة تتناسب مع طبيعة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد اهتمامًا واسعًا بأزياء النجمات واختياراتهن على السجادة الحمراء.

وتظل إطلالات النجمات في المهرجانات السينمائية من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام محبي الموضة والجمال، إذ تقدم السجادة الحمراء مساحة لاستعراض أحدث التصميمات والاتجاهات في عالم الأزياء، وهو ما جعل إطلالة كارولين عزمي محط اهتمام خلال ظهورها في حفل الختام.