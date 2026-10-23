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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
آية التيجي

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان سهرة أسود يجمع بين الفخامة والجرأة، في إطلالة عكست اهتمامها بالتفاصيل واختيارها لتصميم يجمع بين الأناقة العصرية واللمسات اللامعة.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

اختارت ناهد السباعي فستانًا طويلًا باللون الأسود، تميز بتصميمه المجسم الذي يبرز القوام، مع لمسات من التطريزات اللامعة التي أضفت على الإطلالة طابعًا فخمًا وجذابًا.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم مكشوف الكتفين، مع تطريزات كثيفة من الخرز والترتر بدرجات فضية وذهبية عند منطقة الصدر، امتدت تدريجيًا إلى اللون الأسود، لتمنح التصميم تباينًا لافتًا بين اللمعان واللون الداكن.

أما الجزء السفلي، فجاء بقصة طويلة ضيقة تتبع خطوط الجسم، وزُين بتفاصيل بارزة من الخامات المتداخلة والكشكشة الناعمة، التي أضفت على الفستان ملمسًا غنيًا وحركة مميزة، وصولًا إلى نهايته التي لامست الأرض.

ناهد السباعي

المكياج وتسريحة الشعر يكملان إطلالة ناهد السباعي

على مستوى الجمال، اعتمدت ناهد السباعي مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة واضحة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة تتناغم مع ألوان الإطلالة.

وتركت شعرها منسدلًا بتصفيفة مبللة إلى الخلف، مع خصلات أمامية منسدلة على الجبهة، لتمنحها مظهرًا عصريًا يتماشى مع طبيعة الفستان الجريئة.

كما اختارت أقراطًا متدلية أضفت لمسة من الأناقة على الإطلالة، مع إكسسوارات بسيطة حافظت على تركيز الأنظار على تفاصيل الفستان وتطريزاته اللامعة.

ناهد السباعي

الأسود والفضي.. اختيار يجمع بين الفخامة والعصرية

نجحت إطلالة ناهد السباعي في الجمع بين اللون الأسود الكلاسيكي والتطريزات المعدنية اللامعة، في تنسيق يوازن بين البساطة من حيث الألوان والثراء من حيث التفاصيل.

كما منح التصميم المكشوف عند منطقة الكتفين والتطريز المتدرج من الأعلى إلى الأسفل الفستان طابعًا مميزًا، فيما أضافت التفاصيل البارزة على التنورة بُعدًا بصريًا عزز من فخامة التصميم.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن أبرز اختيارات ناهد السباعي في المناسبات الفنية التي تتطلب حضورًا لافتًا، حيث ظهرت بتصميم يجمع بين الطابع المسائي الفخم واللمسات العصرية الجريئة.

وبإطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، قدمت ناهد السباعي اختيارًا لافتًا لعشاق الموضة، خاصة محبي الفساتين السوداء المطرزة والتصميمات التي تعتمد على التفاصيل اللامعة لإبراز أناقتها على السجادة الحمراء.

ناهد السباعي ناهد السباعي في مهرجان الجونة إطلالة ناهد السباعي ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان ناهد السباعي

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