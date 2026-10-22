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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
آية التيجي

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في جلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الأنوثة والبساطة، مع لمسات عصرية أبرزت جمالها وأسلوبها المميز في اختيار الأزياء.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعي في مهرجان الجونة

ظهرت ناهد السباعي مرتدية فستانًا باللون الوردي الفاتح، تميز بتصميم أنيق يجمع بين الجزء العلوي المحدد للقوام والتنورة الطويلة ذات القصة المستقيمة، التي امتدت حتى أسفل الساقين، لتمنح الإطلالة مظهرًا انسيابيًا.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم كورسيه دون أكمام، مع تفاصيل بارزة عند منطقة الخصر على هيئة طبقات من القماش المنسدل، أضفت لمسة مختلفة على التصميم، بينما زُين الفستان بتفاصيل صغيرة متناثرة زادت من رقة الإطلالة.

ناهد السباعي

تسريحة شعر ومجوهرات تكمل إطلالة ناهد السباعي

واعتمدت ناهد السباعي تسريحة شعر منسدلة، مع تموجات واسعة وناعمة، وفرق جانبي أبرز ملامح وجهها، فيما اختارت مكياجًا بألوان دافئة، مع تحديد العينين وأحمر شفاه بدرجة طبيعية، بما يتناسب مع اللون الهادئ للفستان.

كما نسقت إطلالتها مع مجموعة من المجوهرات الفضية والقلادات المتعددة الطبقات، إلى جانب أساور في المعصمين، واختارت حذاءً أنيقًا بكعب عالٍ، ليكتمل مظهرها خلال جلسة التصوير.

ناهد السباعي

ناهد السباعي في أجواء مهرجان الجونة السينمائي

وجاءت جلسة التصوير في أجواء احتفالية تحمل طابعًا خاصًا، مع خلفية تحمل اسم علامة «كيراستاس باريس»، فيما ظهرت ناهد السباعي أمام عدسات المصورين مستعرضة تفاصيل إطلالتها التي اعتمدت على اللون الوردي الفاتح والتصميم الأنثوي البسيط.

وتواصل إطلالات الفنانات خلال الفعاليات والمناسبات الفنية جذب اهتمام الجمهور ومحبي الموضة، خاصة مع تنوع الاختيارات بين التصميمات الكلاسيكية واللمسات العصرية التي تعكس أساليبهن المختلفة في عالم الأزياء.

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