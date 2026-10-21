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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
نهى هجرس

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة. 

إطلالة يسرا

وأطلت يسرا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة يسرا 

يسرا صور يسرا اطلالات يسرا اعمال يسرا

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