فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة يسرا

وأطلت يسرا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة يسرا