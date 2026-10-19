قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
25 كاميرا و100 دولة.. هل يخطف محمد صلاح الأضواء في قمة طرابزون وبشكتاش؟
بدءا من الخميس.. جيش الاحتلال يحظر الإجازات في جميع وحداته
الصين تدين بشدة الزيارات الأخيرة لمسؤولين يابانيين إلى ضريح "ياسوكوني"
نتنياهو: سنوجه ضربات أشد إلى أعدائنا إذا اقتضت الحاجة
يقترب من 54 جنيها.. تحرك سعر الدولار مجددا في البنوك
المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 390 مليون يورو لدعم 135 مشروعا بيئيا ومناخيا
صحة المواطن على طاولة منتدى مصر 2026| توطين صناعة الدواء وتأهيل الكوادر في الصدارة
الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام
بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع
استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر
شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري
بمواصفات عالمية قطارات الخط الرابع للمترو.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
رنا عصمت

شاركت الفنانة يسرا، متابعيها بصور جديدة لها خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة يسرا..

لفتت يسرا  الأنظار بفستان كاجوال صيفي بتصميم يجمع بين الأناقة والأنوثة، حيث ظهرت بفستان باللون البيبي بلو  تزينه تطريزات ملونة لامعة وتفاصيل بارزة مستوحاة، أضفت على التصميم لمسة من الفخامة والرقي.

وجاء الفستان بقصة انسيابية مع حمالات عريضة نسبيًا وفتحة صدر بينما تركزت الرسومات الكثيفة عند منطقة الصدر، لتنساب بعدها على طول الفستان في أشكال متفرقة زادت من جمال التصميم وتفرده. 

كما ساهمت الخامة اللامعة والتفاصيل الدقيقة في إبراز الإطلالة بصورة جذابة تجمع بين البساطة في القصة والفخامة.

واعتمدت يسرا ، على تسريحة شعر الاشقر القصير بشكل إنسيابي وناعمًا، منسدلًا على أحد الجانبين، مع مكياج يبرز ملامح الوجه وأحمر شفاه بدرجة حمراء هادئة، فيما اختارت أقراطًا طويلة متدلية أضافت لمسة أنيقة إلى مظهرها.

May be an image of one or more people, blonde hair and jewellery
May be an image of one or more people, blonde hair and jewellery
May be an image of one or more people, people smiling and jewellery
May be an image of one or more people, blonde hair and jewellery
تفاصيل إطلالة يسرا ا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة يسرا إطلالة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

نيازي مصطفي

فى ذكري نيازي مصطفي.. صاحب الـ 100 فيلم ولغز وفاته لم ينكشف

نجم بوليوود تايجر شروف

تفاصيل محاولة أغتيال نجم بوليوود تايجر شروف

رياض الخولي

رياض الخولي رئيسا للجنة التحكيم الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بالصور

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد