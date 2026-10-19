يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

شاركت الفنانة يسرا، متابعيها بصور جديدة لها خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة يسرا..

لفتت يسرا الأنظار بفستان كاجوال صيفي بتصميم يجمع بين الأناقة والأنوثة، حيث ظهرت بفستان باللون البيبي بلو تزينه تطريزات ملونة لامعة وتفاصيل بارزة مستوحاة، أضفت على التصميم لمسة من الفخامة والرقي.

وجاء الفستان بقصة انسيابية مع حمالات عريضة نسبيًا وفتحة صدر بينما تركزت الرسومات الكثيفة عند منطقة الصدر، لتنساب بعدها على طول الفستان في أشكال متفرقة زادت من جمال التصميم وتفرده.

كما ساهمت الخامة اللامعة والتفاصيل الدقيقة في إبراز الإطلالة بصورة جذابة تجمع بين البساطة في القصة والفخامة.

واعتمدت يسرا ، على تسريحة شعر الاشقر القصير بشكل إنسيابي وناعمًا، منسدلًا على أحد الجانبين، مع مكياج يبرز ملامح الوجه وأحمر شفاه بدرجة حمراء هادئة، فيما اختارت أقراطًا طويلة متدلية أضافت لمسة أنيقة إلى مظهرها.