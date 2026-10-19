إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال مشاركتها للجمهور صور لها من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

تألقت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستانا اتسم بتصميم جرئ الذي جمع بين الأناقة واللمسات العصرية، حيث جاء الفستان باللون الأسود مع نقوش فضية لامعة أضفت عليه طابعًا مميزًا ولافتًا.

وتميز التصميم بقصة قصيرة من الأمام وذيل طويل من الخلف، إلى جانب فتحة صدر على شكل حرف V، مع تفصيلة كبيرة من القماش الأسود عند الخصر منحت الفستان مزيدًا من التميز.

ومن الناحية الجماليه اعتمدت هيفاء، على تسريحة شعر كيرلي طويل باللون الأسود، مع مكياج قوي أبرز جمال العينين، وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، كما أكملت اللوك بمجوهرات ذهبية رقيقة وأقراط متدلية. وجاء تنسيق الفستان ليجمع بين الجرأة والفخامة جعلت التصميم أكثر اختلافًا وجاذبية.