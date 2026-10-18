قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيدة شيحة تفاجئ جمهور الجونة ببدلة موف مطرزة بالورود.. إطلالة تخطف الأنظار
من يقترب من عرش الأساطير؟.. ميسي ورونالدو يتصدران قائمة الهاتريك
خسائر بالملايين.. تضرر 1500 متجر خلال احتجاجات فرنسا
صفقة القرن على الأبواب.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن هالاند
فرنسا تطالب إسرائيل باعتقال المسؤولين عن الاعتداء على رئيس بلدية فرنسي بالضفة الغربية
مذيع إسرائيلي يصف أيزنكوت بـ "القرد المغربي".. ونتنياهو يرفض اتهام حزبه بـ"القردة"
إسرائيل تتقشف.. نتنياهو يقتطع من ميزانية الحكومة لدعم الجيش
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر
اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة
خضعت لجراحة استمرت 9 ساعات.. ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بآلة حادة في الخصوص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفيدة شيحة تفاجئ جمهور الجونة ببدلة موف مطرزة بالورود.. إطلالة تخطف الأنظار

مفيدة شيحه
مفيدة شيحه
باسنتي ناجي

تألقت الإعلامية مفيدة شيحة بإطلالة أنيقة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، إذ اختارت بدلة نسائية باللون الموف الفاتح، مكونة من قطعتين، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الأنثوية.

مفيدة شيحة

وجاءت السترة بقصة البليزر، مع ياقة عريضة وأزرار أمامية، وزُينت بتطريزات ورود ملونة على الكتفين والأكمام، ما أضفى على الإطلالة لمسة ناعمة ومميزة، فيما نسقت معها بنطلونًا واسعًا بقصة طويلة وباللون نفسه، ليمنحها مظهرًا متناسقًا وانسيابيًا.

واعتمدت مفيدة شيحة توبًا أبيض بسيطًا أسفل البليزر، مع حذاء باللون الفاتح، واختارت تسريحة شعر قصيرة بأسلوب عصري، إلى جانب مكياج هادئ أبرز ملامحها، لتكتمل إطلالتها بطابع يجمع بين الرقي والبساطة.

مفيدة شيحه الإعلامية مفيدة شيحه نجوم الفني الجونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

الرئيس السيسي يقبل رأي الفريق مجدي حتاتة

بعد تقبيل الرئيس السيسي رأسه.. رفعت حتاتة: الفريق «مجدي حتاتة» مثال مشرّف لكل الأجيال

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

منح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

الدكتور محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية يونيو 2026

جانب من الافتتاح

افتتاح مكتب تمثيل للرقابة المالية بمركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد