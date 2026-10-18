مفيدة شيحة تفاجئ جمهور الجونة ببدلة موف مطرزة بالورود.. إطلالة تخطف الأنظار

تألقت الإعلامية مفيدة شيحة بإطلالة أنيقة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، إذ اختارت بدلة نسائية باللون الموف الفاتح، مكونة من قطعتين، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الأنثوية.

مفيدة شيحة

وجاءت السترة بقصة البليزر، مع ياقة عريضة وأزرار أمامية، وزُينت بتطريزات ورود ملونة على الكتفين والأكمام، ما أضفى على الإطلالة لمسة ناعمة ومميزة، فيما نسقت معها بنطلونًا واسعًا بقصة طويلة وباللون نفسه، ليمنحها مظهرًا متناسقًا وانسيابيًا.

واعتمدت مفيدة شيحة توبًا أبيض بسيطًا أسفل البليزر، مع حذاء باللون الفاتح، واختارت تسريحة شعر قصيرة بأسلوب عصري، إلى جانب مكياج هادئ أبرز ملامحها، لتكتمل إطلالتها بطابع يجمع بين الرقي والبساطة.