صفقة القرن على الأبواب.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن هالاند

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما ألمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق السماوي والانتقال إلى برشلونة الإسباني، في صفقة قد تكون من أبرز صفقات كرة القدم العالمية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صفقة القرن على الأبواب! هالاند يقرر مغادرة مانشستر سيتي ويرتدي قميص برشلونة».

وتأتي تصريحات فرج عامر بالتزامن مع تقارير إعلامية حديثة ربطت اسم هالاند بالانتقال إلى برشلونة، وسط تكهنات حول مستقبله مع مانشستر سيتي، واهتمام أندية أوروبية كبرى بالحصول على خدماته.

ورغم تصاعد الأنباء حول الصفقة المحتملة، لم يُعلن رسميًا عن إتمام انتقال المهاجم النرويجي إلى برشلونة، ليظل مستقبله محل اهتمام وترقب من جماهير كرة القدم

حقق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إنجازا تاريخيا جديدا بقميص الفريق الإنجليزي بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى 38 هدفا متجاوزا الرقم السابق للأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة السيتيزنز.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 4-2.



