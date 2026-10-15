هالاند ينفرد بصدارة هدافي مانشستر سيتي التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

حقق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إنجازا تاريخيا جديدا بقميص الفريق الإنجليزي بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى 38 هدفا متجاوزا الرقم السابق للأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة السيتيزنز.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 4-2.

ونجح هالاند في تسجيل هدفي مانشستر سيتي خلال اللقاء ليرفع رصيده إلى 38 هدفا في البطولة بقميص الفريق، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنادي في المسابقة القارية بعدما تجاوز أجويرو الذي سجل 36 هدفا.

ورغم خسارة مانشستر سيتي، خطف المهاجم النرويجي الأضواء بإنجازه الفردي الجديد، مواصلًا تألقه التهديفي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

وبهذا الرقم القياسي يواصل هالاند كتابة التاريخ مع السيتيزنز بعدما جمع بين التألق الفردي والقدرة على هز الشباك في أكبر المواجهات ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بقميص الفريق الإنجليزي.