لا أذكر أنني قرأت في تاريخ مصر الطويل العريق أن مصرياً واحداً استيقظ في الصباح فسأل نفسه قبل أن يشرب الشاي: ترى هل أنا مصري أم عربي أم فرعوني أم قبطي أم مسلم؟.

هذا السؤال، على كثرة تردده هذه الأيام، يبدو لي أقرب إلى أسئلة الاستمارات الحكومية منه إلى أسئلة الحياة اليومية. فالناس في العادة لا يعيشون هوياتهم على هيئة بطاقات يختارون منها واحدة، وإنما يعيشونها مختلطة، كما يعيشون اللغة، وكما يشربون الماء.

كل يوم تطل علينا أصوات تقول لنا: «مصري لا عربي»، وأصوات أخرى تقول: «عربي فقط»، وثالثة تقول: «فرعوني أصيل»، ورابعة تتحدث عن «نقاء» لا أعرف من أين جاء. وكلها أصوات، في نظري، تريد أن تختزل مصر في جملة واحدة. والمشكلة أن مصر أكبر من الجملة الواحدة. وأنا أعترف أنني لا أحب كلمة «النقاء» هذه، لا في الدم ولا في الفكر ولا في الدين. فالتاريخ لا يعرف شعباً «نقياً» إلا في مخيلة من يريدون صناعة متاحف للأجناس. ومصر لم تكن يوماً متحفاً، بل كانت ورشة عمل دائمة.

خذ المسيحية.. دخلت مصر فلم تمح التراث المصري القديم، بل تبنت من رموزه وأعياده ما استطاعت. وخذ الإسلام أيضًا انتشر في مصر فلم يلغِ ما قبله، بل صار له في مصر مذاق خاص، له الأزهر والتصوف والطقوس الشعبية التي لا تشبه إلا نفسها. وحتى الأفكار الوافدة من الخارج، من اليونانية إلى الاشتراكية، كانت عندما تدخل مصر تغسل بماء النيل، ثم تخرج وقد صار عليها بصمة مصرية. هذه القدرة على «التمصير»، كما يسميها بعض الناس، هي في تقديري سر العبقرية المصرية. وليست العبقرية في أن نكون «خالصين»، بل في أن نكون قادرين على أن نأخذ من كل شيء ونصنع شيئاً آخر.

لا أفهم لماذا يصر بعض الناس على أن يجعلوا الانتماء المصري والانتماء العربي في حالة صراع. فالإنسان يستطيع أن يكون أباً وابناً وزوجاً وموظفاً في وقت واحد، دون أن يلغي أحد هذه الأدوار الآخر. فلماذا نلغي أدوار الهوية ولا نلغي أدوار الحياة؟ إن المصري الذي يفخر بفرعونه، ويحب تراثه القبطي، وينتمي إلى دينه، ويشعر بعروبته، ويشارك في حضارة العصر، ليس متناقضاً. إنه فقط إنسان عادي يعيش في مكان له تاريخ طويل.

ولست أدري لماذا تطفو هذه الدعاوى في هذه المرحلة بالذات. قد يكون في الأمر حركة فكرية بريئة، وقد لا يكون. لكنني لا أستطيع أن أتجاهل أن المجتمعات التي تشغل بهوياتها الضيقة تكون أضعف قدرة على مواجهة مشكلاتها الكبرى. فمن يريد لمصر أن تنشغل بالجدل حول من نحن؟ ربما يريد أن يصرفها عن السؤال الأهم: وماذا نفعل؟. وهناك بالطبع من يريد أن يقسم المجتمع إلى أضلاع متصارعة: مسلم هنا، وقبطي هناك، وفرعوني متخيل في ناحية ثالثة. والمجتمع المتعدد إذا اشتغل بنفسه، قلت قدرته على مقاومة من يريد به سوءاً. وهذا كلام لا يحتاج إلى نظريات مؤامرة كبرى، بل يكفي فيه النظر إلى ما يحدث في كثير من بلداننا.

لكنني لا أريد أن أبالغ. فليست كل مناقشة للهوية مؤامرة، وليست كل دعوة إلى الخصوصية المصرية خيانة. الخطر ليس في أن نقول إن لمصر خصوصيتها، فهذا حق. الخطر في أن نقول إن هذه الخصوصية لا تتحمل غيرها. وأنا أظن أن المصريين، على اختلاف طبقاتهم، يعرفون هذا في حياتهم اليومية أكثر مما يعرفه المثقفون في مقالاتهم. فالجندي في سيناء لم يسأل زميله في السلاح عن دينه قبل أن يحمي ظهره. والمشاهد في السينما لم يسأل الممثل عن أصله الوهمي قبل أن يبكي معه. والفلاح في الصعيد يحكي لولده عن الحسين وأبو سيفين في نفس واحد، ويزرع أرضه بصبر لا أعرف له تفسيراً إلا أنه صبر مصري.

إن مشكلة دعاوى النقاء الحضاري أنها تنظر إلى الهوية ككيان ثابت مكتمل، بينما الهوية في الحقيقة عملية مستمرة. وما نسميه اليوم الهوية المصرية هو طبقات تراكمت فوق بعضها، كل طبقة أضافت شيئاً ولم تلغِ ما قبلها. والمجتمعات المنفتحة الواثقة من نفسها تكون أقدر على استيعاب المعرفة والتكنولوجيا، أما المجتمعات المنكفئة على هوية ضيقة فتفتقد المرونة. وأنا لا أرى التنمية إلا في مجتمع يعرف من هو، ولا يخاف من أن يتعلم من الآخرين.

والغريب أن من يرفضون الانتماء العربي يستخدمون اللغة العربية بأدق مفرداتها وأعمق تراكيبها. وهذا في ذاته دليل على أن العربية في مصر لم تبق عربية خالصة، بل صارت مصرية أيضاً. فلماذا نرفض ما نحن فيه؟ إن من يقول «أنا مصري لا عربي» كمن يقول «أنا النيل لا ماؤه». ومن يقول «أنتم لستم عرباً» كمن يقول «النيل ليس مطراً». وكلاهما يجهل طبيعة النهر الكبير، الذي لا يرفض رافداً، ولا ينكر منبعه، لكنه يصب في البحر باسم مصر.

أما الذين يريدون أن يذيبوا مصر في هوية قطرية ضيقة أو في هوية عربية واحدة تسحق الخصوصيات، فهم أيضاً يخطئون. فالهوية المصرية ليست «إما» «أو»، بل هي «و». هي نهر النيل نفسه يأتيه الماء من منابع متعددة، فيصبح نهراً واحداً. ومن يريد أن يفصل ماءه الأزرق عن الأبيض، يريد أن يقتل النهر.

وخلاصة القول لست أدري لماذا نضيع الوقت في جدال عقيم حول هويتنا الحقيقية، ونحن نعرفها في كل يوم من حياتنا. إنها في الفلاح الذي يروي الأرض، وفي الراهبة التي تصلي، وفي الأستاذ الذي يشرح العلم ثم يستمع إلى أم كلثوم، وفي الجندي الذي يحمي الحدود، وفي العامل الذي يصنع، وفي الطالب الذي يحلم. إنها هوية لا تحتاج إلى شهادة ميلاد جديدة، بل تحتاج إلى ثقة في النفس، وإلى انفتاح على العالم، وإلى قدرة على العطاء.

فليشرب أصحاب النفوس الضيقة من مياههم المعلبة، ونحن نشرب من نيلنا العظيم. نهر الأجداد والأحفاد، نهر المحبة الذي يجري في عروقنا منذ أن تعلمنا من تحوت الحكمة، ومن المسيح المحبة، ومن محمد ﷺ التسامح، ومن مصر أن نكون إنساناً.