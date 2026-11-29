أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الطفلة أسماء محمد حسني حول حكم التمثيل في الإسلام، وما إذا كان العمل في مجال التمثيل حلالًا أم حرامًا.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن الأداء التمثيلي منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، بحسب طبيعة العمل والضوابط التي يلتزم بها الممثل.

وأكد أمين الفتوى أن التمثيل لا مانع منه شرعًا إذا التزم بالآداب والضوابط الشرعية، ولم يتضمن خروجًا عن الأخلاق والآداب التي أقرها الإسلام.

وأشار إلى أن الحكم على العمل التمثيلي يرتبط بما يقدمه من مضمون وطريقة أداء، فإذا التزم بالآداب الشرعية فلا حرج فيه، أما إذا تضمن تجاوزًا لهذه الآداب فإنه يكون محرمًا.

تجسيد الصحابة في الدراما

كما تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤالا يقول:" ما حكم تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية " ؟.

وردت دار الإفتاء: المختار للفتوى أنه إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلًا؛ كتقديم صورةٍ حسنةٍ للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم، مع الالتزام بالضوابط الآتية:

أولًا: الالتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم جميعًا بلا إفراط أو تفريط.

ثانيًا: التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم في صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.

ثالثًا: نقل سيرتهم الصحيحة كما هي، وعدم التلاعب فيها.

رابعًا: الاعتماد على الروايات الدقيقة وتجنب الروايات الموضوعة والمكذوبة.

خامسًا: تجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية.

وتابعت الإفتاء: يُستَثْنَى من هذا الحكم: العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم.

